МИНСК, 21 мар – Sputnik. Национальная государственная телерадиокомпания Беларуси получила письмо Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о нарушении телеканалом "Беларусь 24" украинского законодательства.



© Sputnik/ Констанция Ждановская Более трети немцев и итальянцев считают Крым частью России

"Белтеларадиокомпания получила письмо Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, документ сейчас находится на рассмотрении", – заявила Sputnik руководитель пресс-службы Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская

Среди нарушений, которые зафиксировал Нацсовет Украины, были демонстрация в эфире телеканала "Беларусь 24" карты Украины без Крыма и "однобокое освещение" отдельных событий в стране.

В письме, направленном в адрес руководства Белтелерадиокомпании, подчеркивается, что, если канал и в дальнейшем будет игнорировать требования украинского законодательства, Нацсовет будет вынужден рассмотреть вопрос о прекращении ретрансляции программ "Беларусь 24" на территории Украины.