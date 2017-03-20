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БТ о претензиях Киева: письмо находится на рассмотрении
21.03.2017 17:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мар – Sputnik. Национальная государственная телерадиокомпания Беларуси получила письмо Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о нарушении телеканалом "Беларусь 24" украинского законодательства.
© Sputnik/ Констанция Ждановская
"Белтеларадиокомпания получила письмо Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, документ сейчас находится на рассмотрении", – заявила Sputnik руководитель пресс-службы Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская
Среди нарушений, которые зафиксировал Нацсовет Украины, были демонстрация в эфире телеканала "Беларусь 24" карты Украины без Крыма и "однобокое освещение" отдельных событий в стране.
В письме, направленном в адрес руководства Белтелерадиокомпании, подчеркивается, что, если канал и в дальнейшем будет игнорировать требования украинского законодательства, Нацсовет будет вынужден рассмотреть вопрос о прекращении ретрансляции программ "Беларусь 24" на территории Украины.
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Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания упрекнул спутниковый телеканал "Беларусь 24" в нарушении украинского законодательства и...
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