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Судмедэксперты: Ребенок, который погиб в Витебске при домашних родах, появился на свет здоровым

21.03.2017 17:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Девочка, которая появилась на свет 17 февраля при домашних родах в Витебске, была здорова. К такому выводу пришли специалисты, которые провели комиссионную судебно-медицинскую экспертизу по факту смерти ребенка. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по области Анна Барышникова.


Фото: Reuters

— Каких-либо врожденных пороков развития и заболеваний, которые могли бы послужить причиной смерти, у ребенка не обнаружили. Смерть наступила в результате аспирации околоплодными водами, — отметила Анна Барышникова.

Она добавила, что вскрытие трупов новорожденных — достаточно редкий вид экспертиз. Так, в 2016 году в Витебске экспертизы трупов детей первого месяца жизни не проводились. В 2017-м этот случай — первый.

— Трупы новорожденных подлежат вскрытию, если роды прошли вне лечебного учреждения — на дому, в транспорте и так далее. Эксперты это делают также в случае подозрения на насильственную смерть младенца и при обнаружении трупа новорожденного, если его родители не установлены, — пояснила Анна Барышникова.

Напомним, роды на дому произошли вечером 17 февраля. 30-летняя женщина живет с семьей — мужем и дочкой — в Санкт-Петербурге. Но прописана в Витебске. Рожать она приехала в родной город, а происходило это в квартире ее матери. В итоге в дыхательные пути ребенка попали околоплодные воды, и девочка начала задыхаться.

Мать женщины находилась во время родов дома, но участия в них не принимала. По просьбе дочери она вызвала медиков. Девочку спасали врачи городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Но в тот же вечер новорожденная умерла.

В ноябре 2016 года женщина обращалась в консультацию областного роддома. Сообщила медикам, что рожать будет в Беларуси. Но сделает это в домашних условиях. Врачи предупреждали ее о том, что роды на дому — это риск для нее самой и малыша. Но она предварительно отказалась от госпитализации в роддом. Свою первую дочь женщина также родила в домашней обстановке.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 УК (Причинение смерти по неосторожности). Санкции этой статьи — исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы до 3 лет, или лишение свободы на такой же срок.

В настоящий момент роженица не находится под арестом или подпиской о невыезде. Следователи не запрещают ей выезд из Витебска в Санкт-Петербург или другое место.

В управлении здравоохранения облисполкома идет служебное расследование. Проверка коснется врачей, которые консультировали женщину до родов, специалистов бригады скорой помощи, а также медиков, проводивших реанимационные действия в отношении новорожденной.

 
Теги: Витебск
 
 
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Вскрытие тел новорожденных - достаточно редкий вид экспертиз. Так, в 2016 году в Витебске экспертизы трупов детей первого месяца жизни не проводились. В 2017-м этот...

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