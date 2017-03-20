МИНСК, 21 мар – Sputnik. Певица Анастасия Лейкина, победившая в проекте "Поющие города", считает, что трамплином в мир эстрады может стать любой музыкальный конкурс.

"Сейчас участвую в конкурсе Big Talents, участвовала и в интернет-конкурсе Your Voice, когда участники просто выкладывали видеоролики в сеть. В этом конкурсе я представляла не Беларусь, а Чехию, и победила. Девушкам, участвующим в "Ты супер!", хочу пожелать трудиться, не расслабляться. Как только даешь себе слабину, начинаешь что-то упускать", – рассказала исполнительница.

Она признала, что хотя во время участия в конкурсе "Поющие города" ощущалась сильная конкуренция, многие ребята продолжают общаться, поддерживать друг друга, некоторые приезжают на концерты бывших соперников.

"Нужно прислушиваться к педагогам, ведь они профессионалы. Может не все сумеете применить на конкурсе, но на будущих выступлениях вспомните об их советах. Не нужно показывать свое "я", лучше держать негативные эмоции внутри, а хорошими делиться", – посоветовала Лейкина белорусским конкурсанткам на проекте "Ты супер!".

"Нужно уметь принимать и критику: погрустил часик, и дальше за дело", – сказала она.

Партнером конкурса "Ты супер!" выступает международное информационное агентство и радио Sputnik, которое помогло организовать поиск музыкальных талантов в странах СНГ и Балтии. От Беларуси в конкурсе принимают участие Дарья Чернова из Минска и Анастасия Кравченя из Калинковичей.