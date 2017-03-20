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"Ненужный популизм". Беларусь недовольна, что Украина обнародовала протокол встречи погранведомств

21.03.2017 18:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Ненужным популизмом назвали публикацию документов внутреннего пользования администрацией Госпогранслужбы Украины в Госпогранкомитете Беларуси. Об этом БЕЛТА заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.


Фото: Следственный комитет

«Расследование еще не завершено. Идет работа по установлению фактов, сбору доказательств. В этих обстоятельствах подобная игра в «прозрачность» больше похожа на попытку «опередить события», — отметил Антон Бычковский.

Подобные инциденты на границе несут угрозу обоюдного характера — как для Беларуси, так и для Украины. «Мы надеемся, что в интересах общей пограничной безопасности нашим украинским коллегам в дальнейшем удастся избежать проблем ненужного популизма», — сказал Антон Бычковский.

Рабочая встреча представителей белорусского и украинского погранведомств, напомним, состоялась накануне вечером и была посвящена ночному инциденту с попыткой «прорыва» через границу авто с оружием и взрывчаткой.

Протокол рабочей встречи опубликовал в Facebook помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Информация о прорыве транспортного средства в пункте пропуска „Александровка“, выявлении оружия и взрывчатых веществ, а также розыске неизвестного была предоставлена (…) с опозданием более чем на 3 часа, что в свою очередь не позволило украинской стороне своевременно провести комплекс необходимых неотложных мероприятий», — указывается в документе.

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