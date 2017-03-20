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В Гродно на час погаснет экран на Советской площади и подсветка исторических зданий
21.03.2017 18:22 — Новости Общества | Tut.by
В ближайшую субботу, 25 марта, областной центр примет участие в ежегодной экологической акции «Час Земли». В этом году она пройдет с 20.30 до 21.30.
По словам директора Гродненского УКПП «Горсвет» Олега Добровольского, с 20.30 до 21.30 будет отключена подсветка исторической части города, включая областной драматический театр, погаснет и экран на площади Советской.
Как отметил заместитель начальника по аналитической и информационной работе Гродненского облуправления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Андрей Минько, с каждым годом к международной акции «Час Земли» на Гродненщине присоединяется все большее количество участников. Например, результатом прошлогодней акции стала экономия электроэнергии, сопоставимая с годовым энергопотреблением одной небольшой школы.
Активное участие в акции призывает принять и Министерство природных ресурсов и окружающей среды и отключить свет на час в квартирах и домах.
«Час Земли» проводится в последнюю субботу марта и во всем мире пройдет уже в 10 раз. Лозунг нынешней акции: «Меняй себя, а не планету», а ее тема — ответственное отношение человека к природе. Акция направлена на привлечение внимания людей к проблеме глобального потепления и призывает оставаться неравнодушными к будущему планеты.
Беларусь является активным участником акции. В 2016 году «Час Земли» прошел во многих городах страны, где на час погасла подсветка административных зданий, торговых центров, а также прошли тематические концерты и лекции, выступили театры теней.
Впервые это мероприятие было организовано Всемирным фондом дикой природы в Австралии совместно с изданием The Sydney Morning Herald в 2007 году, уже на следующий год получило мировую поддержку, а в 2009-м стало самой массовой акцией в истории человечества: по оценкам WWF, акция коснулась более миллиарда жителей планеты.
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В ближайшую субботу, 25 марта, областной центр примет участие в ежегодной экологической акции "Час Земли". В этом году она пройдет с 20.30 до 21.30.
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