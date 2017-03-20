В ближайшую субботу, 25 марта, областной центр примет участие в ежегодной экологической акции «Час Земли». В этом году она пройдет с 20.30 до 21.30.

Именно в это время горожанам предлагают на час отключить ненужные электроприборы и освещение, а предприятия и организации по возможности отключат подсветку зданий, рекламное освещение объектов, также в темноту на время погрузится исторический центр города, сообщает «Гродненская правда».



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

По словам директора Гродненского УКПП «Горсвет» Олега Добровольского, с 20.30 до 21.30 будет отключена подсветка исторической части города, включая областной драматический театр, погаснет и экран на площади Советской.

Как отметил заместитель начальника по аналитической и информационной работе Гродненского облуправления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Андрей Минько, с каждым годом к международной акции «Час Земли» на Гродненщине присоединяется все большее количество участников. Например, результатом прошлогодней акции стала экономия электроэнергии, сопоставимая с годовым энергопотреблением одной небольшой школы.

Активное участие в акции призывает принять и Министерство природных ресурсов и окружающей среды и отключить свет на час в квартирах и домах.

«Час Земли» проводится в последнюю субботу марта и во всем мире пройдет уже в 10 раз. Лозунг нынешней акции: «Меняй себя, а не планету», а ее тема — ответственное отношение человека к природе. Акция направлена на привлечение внимания людей к проблеме глобального потепления и призывает оставаться неравнодушными к будущему планеты.

Беларусь является активным участником акции. В 2016 году «Час Земли» прошел во многих городах страны, где на час погасла подсветка административных зданий, торговых центров, а также прошли тематические концерты и лекции, выступили театры теней.

Впервые это мероприятие было организовано Всемирным фондом дикой природы в Австралии совместно с изданием The Sydney Morning Herald в 2007 году, уже на следующий год получило мировую поддержку, а в 2009-м стало самой массовой акцией в истории человечества: по оценкам WWF, акция коснулась более миллиарда жителей планеты.