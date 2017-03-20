МИНСК, 21 мар – Sputnik. Министр внутренних дел Игорь Шуневич наградил представителей органов госуправления, СМИ, а также деятелей искусства и культуры, которые принимали участие в подготовке мероприятий, посвященных 100-летию белорусской милиции, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД.



© Sputnik / Виктор Толочко Маршем по главному проспекту: милиция вышла на парад 19

Белорусские правоохранители отметили 100-летний юбилей 4 марта : в этот день состоялся торжественный концерт во Дворце Республики, а на следующий день прошел посвященный празднику парад в центре Минска . По информации МВД, в ведомство во вторник 21 марта были приглашены около 80 гостей.

"Организация и проведение большинства мероприятий, приуроченных к памятному событию, стали возможными благодаря тесному взаимодействию с вами", – сказал Шуневич.

Он также поблагодарил собравшихся за понимание и поддержку в решении вопросов подготовки празднования 100-летия милиции.

По информации МВД, народный артист Республики Беларусь Анатолий Ярмоленко получил юбилейную медаль "100 год міліцыі Беларусі", артисту белорусской эстрады Петру Елфимову была объявлена Благодарность Министра внутренних дел Республики Беларусь. Наградил Шуневич и коллектив группы "Тяни-Толкай".