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Шуневич наградил певца Ярмоленко медалью "100 лет милиции Беларуси"
21.03.2017 18:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мар – Sputnik. Министр внутренних дел Игорь Шуневич наградил представителей органов госуправления, СМИ, а также деятелей искусства и культуры, которые принимали участие в подготовке мероприятий, посвященных 100-летию белорусской милиции, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД.
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусские правоохранители
"Организация и проведение большинства мероприятий, приуроченных к памятному событию, стали возможными благодаря тесному взаимодействию с вами", – сказал Шуневич.
Он также поблагодарил собравшихся за понимание и поддержку в решении вопросов подготовки празднования 100-летия милиции.
По информации МВД, народный артист Республики Беларусь Анатолий Ярмоленко получил юбилейную медаль "100 год міліцыі Беларусі", артисту белорусской эстрады Петру Елфимову была объявлена Благодарность Министра внутренних дел Республики Беларусь. Наградил Шуневич и коллектив группы "Тяни-Толкай".
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Среди награжденных в МВД были также группа "Тяни-Толкай" и артист белорусской эстрады Петр Елфимов.
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