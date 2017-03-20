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Автор детективов об инспекторе Морсе умер в Оксфорде
21.03.2017 19:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мар – Sputnik. Известный британский литератор Колин Декстер, автор серии детективных романов об инспекторе Морсе, умер в возрасте 86 лет, сообщило публиковавшее его книги издательство Macmillan.
"С величайшей печалью сообщаем о смерти Колина Декстера, который мирно скончался во вторник утром в Оксфорде", – говорится в заявлении издательства.
Декстер занялся написанием детективов в 1972 году, спустя три года вышел его дебютный роман "Последний автобус на Вудсток" – именно в этом произведении впервые читателям был представлен инспектор Эндэвор Морс, являющийся любителем кроссвордов, литературы, эля и поклонником творчества немецкого композитора Рихарда Вагнера.
Романы Декстера легли в основу успешного телесериала "Инспектор Морс", съемками которого занимался режиссер Денни Бойл. Сериал выходил с 1987 по 2001 годы, всего было снято 12 сезонов. Исполнитель роли Морса, актер Джон Тоу, получил за нее премию BAFTA. При этом сам писатель появился в 12 сериях картины, снявшись в эпизодических ролях.
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Писатель не только создавал романы об инспекторе Морсе, но и снимался в одноименном сериале, но только в эпизодических ролях.
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