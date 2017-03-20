Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с работниками частного завода с австрийским капиталом в Могилеве. Глава республики пообещал поддержку добросовестным инвесторам. Он также рассказал и о новых рабочих местах и ценах на продукты, передает корреспондент «МИР 24» Андрей Алексеенко.

Это новое предприятие выпускает древесные плиты. За шесть лет австриец Питер Кайндл открыл в Беларуси пять заводов и вложил в них почти миллиард долларов.

«Те условия, которые были созданы для нас в Беларуси, побудили нас инвестировать намного больше, чем мы планировали изначально. В 2017 году мы ожидаем, что наши инвестиции в Беларусь превысят миллиард долларов», - говорит инвестор.

В прошлом году компания превратила более трех миллионов кубометров леса в ламинат, плиты ДСП, МДФ и другие стройматериалы. Мощности завода позволяют делать больше, если будет дополнительное сырье. Австрийцы просят президента об аренде белорусских лесов. Лукашенко не против, но с условием: учесть и интересы страны.

«Мы вам изготовим всю технику. Она будет дешевле, чем западная. И здесь будет сервисное обслуживание», - сказал президент.

Президент пообщался и с работниками предприятия. Лукашенко заверил, что будет строго следить за ценами на продукты и не отменит декрет № 3 о социальном иждивенчестве.

«Это ненормальная ситуация, когда миллионы людей работают, а 300-350 тысяч шатаются, непонятно где и не несут никакой нагрузки. Вы должны знать, что я от этого не отступлю. Мы должны навести в стране порядок. Настало время, когда надо наводить порядок и с занятостью людей», - подчеркнул Лукашенко.

При этом президент Беларуси запретил проводить сокращения на предприятиях. Увольнять работников можно будет только после согласования с местными органами власти.