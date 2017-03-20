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Лукашенко пообещал поддержку добросовестным инвесторам
21.03.2017 21:20 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с работниками частного завода с австрийским капиталом в Могилеве. Глава республики пообещал поддержку добросовестным инвесторам. Он также рассказал и о новых рабочих местах и ценах на продукты, передает корреспондент «МИР 24» Андрей Алексеенко.
Это новое предприятие выпускает древесные плиты. За шесть лет австриец Питер Кайндл открыл в Беларуси пять заводов и вложил в них почти миллиард долларов.
«Те условия, которые были созданы для нас в Беларуси, побудили нас
В прошлом году компания превратила более трех миллионов кубометров леса в ламинат, плиты ДСП, МДФ и другие стройматериалы. Мощности завода позволяют делать больше, если будет дополнительное сырье. Австрийцы просят президента об аренде белорусских лесов. Лукашенко не против, но с условием: учесть и интересы страны.
«Мы вам изготовим всю технику. Она будет дешевле, чем западная. И здесь будет сервисное обслуживание», - сказал президент.
Президент пообщался и с работниками предприятия. Лукашенко заверил, что будет строго следить за ценами на продукты и
«Это ненормальная ситуация, когда миллионы людей работают, а 300-350 тысяч шатаются, непонятно где и не несут никакой нагрузки. Вы должны знать, что я от этого не отступлю. Мы должны навести в стране порядок. Настало время, когда надо наводить порядок и с
При этом президент Беларуси запретил проводить сокращения на предприятиях. Увольнять работников можно будет только после согласования с местными органами власти.
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