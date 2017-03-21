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В День Воли брестский горисполком приглашает на встречу с мэром

21.03.2017 22:46 — Новости Общества | Tut.by  
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25 марта во Дворце культуры профсоюзов пройдет встреча с председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком.


Мероприятие организовано «для эффективного рассмотрения возникающих проблемных вопросов, в решении которых необходимо участие городской исполнительной власти и органов местного самоуправления», сообщается на сайте горисполкома.

Во время встречи люди смогут задать свои вопросы и передать предложения Александру Рогачуку.

Встреча начнется в 14.00 25 марта во Дворце культуры профсоюзов.

 
 
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Во время встречи люди смогут задать свои вопросы и передать предложения Александру Рогачуку.

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