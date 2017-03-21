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«Гвоздики» поют в унисон

21.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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На полигоне Осиповичский продолжается полевой выход 191‑й группы артиллерии 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Наш корреспондент отправился на огневые позиции. И воочию убедился в профессионализме гаубичной самоходной артиллерийской батареи.

…Утро, 5.45. Мой сон потревожил молодой офицер, который спешно зашнуровывал берцы. Как я догадался, он спешил на утренний подъем. За секунду до того, как он скрылся в «шторах» входа в палатку, я поинтересовался:

— Как скоро начнется стрельба?

— По плану — в «девять-ноль».

Усвоив информацию, решил не досыпать эти несчастные пятнадцать минут. Было довольно прохладно — печь уже час назад расправилась с последними заброшенными в ее пасть дровами. Взяв пример с соседа, первым делом натянул берцы, затем надел форму. Аккуратно заправив кровать, вышел на свежий воздух.

К моему удивлению, в полевом лагере уже было оживленно. И в утренних сумерках боевые расчеты гаубичных самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» занимались контрольным осмотром вооружения перед боевой стрельбой, а их командиры — уточнением учебно-боевых задач.

Перед тем как батарея выдвинулась на огневые позиции, удалось побеседовать с одним из офицеров — лейтенантом Александром Лещиком. Крепкое рукопожатие сразу дало мне представление о человеке: сильный, уверенный в себе. Он — старший офицер на батарее, во многом именно от его умения руководить боевыми расчетами будет зависеть результат стрельбы.

Спустя несколько минут военнослужащие батареи стояли в две шеренги перед лейтенантом Лещиком. Он довел до подчиненных требования правил техники безопасности, объяснил порядок движения в колонне, определил дистанцию между машинами… После этого подал команду «К машинам». Строй «испарился», а еще через мгновение — рев двигателей самоходок разнесся по всему лагерю.

Начало светать. Колонна техники выдвинулась из лагеря. Мне разрешили ехать на одной из самоходок (и, кстати, перед выдвижением я также прошел инструктаж).

Уже на огневых позициях меня переполняли эмоции… Такую поездку вряд ли забудешь: кочки, грязь, колдобины — все нипочем этой стальной махине! Ребята-артиллеристы, глядя на меня, улыбались. Видимо, вспоминали свое первое знакомство с «Гвоздикой»…

Тем временем САУ заняли огневые позиции — и растянулись на добрую сотню метров. Позади самоходок оператор-топогеодезист рядовой Сергей Фалейчик установил буссоль.

— Моя главная задача — сориентировать машину старшего офицера на батарее на местности, — сказал он, глядя в окуляр буссоли. — Как правило, я беру два ориентира. Сегодня в этой роли — наш командно-наблюдательный пункт и отдельно стоящее дерево в нескольких километрах перед батареей. Несколько раз посмотрев в окуляр и настроив буссоль, военнослужащий добился необходимого ее положения, просчитал углы, внес записи в рабочую тетрадь. Затем передал эти данные старшему офицеру на батарее. Тот, в свою очередь, с учетом полученной информации сориентировал орудия.


Лейтенант Александр Лещик

 
Теги: знакомства
 
 
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