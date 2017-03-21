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В системе высшей школы страны

21.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Сегодня исполняется 11 лет со дня образования факультета Генерального штаба Вооруженных Сил учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» — высшего звена обучения национальной военной школы.

22 марта 2006 года в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 178 был создан факультет Генерального штаба Вооруженных Сил. 30 августа состоялась торжественная церемония его открытия. В этот день к учебе приступил первый набор офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь.

В 2006 году открытие факультета завершило формирование белорусской национальной школы подготовки военных кадров. За годы деятельности факультета 19 офицеров‑выпускников стали генералами, они занимают ответственные должности в Вооруженных Силах и других государственных органах системы обеспечения безопасности.

Сегодня факультет Генерального штаба осуществляет подготовку высококвалифицированных военных кадров, способных командовать объединениями и соединениями Вооруженных Сил, руководить структурными подразделениями Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил.

Факультет готовит государственных управленцев высшего звена не только для Вооруженных Сил, но и в интересах других силовых структур. Белорусскую школу подготовки высшего командного состава оценили за рубежом. Сегодня на факультете обучаются представители вооруженных сил Республики Казахстан и Туркменистана.

Подготовка офицеров стратегического и оперативно-стратегического звена, научно-педагогических кадров высшей квалификации в области государственного и военного управления, а также организация взаимодействия с ведущими белорусскими и зарубежными вузами являются важнейшими задачами факультета.

Как отметил начальник факультета Генерального штаба Вооруженных Сил — заместитель начальника академии генерал-майор Андрей Гурцевич, сегодня имеющийся научно-педагогический потенциал, созданная учебно-лабораторная база позволяют факультету занимать достойное место в системе высшей школы страны и, соответственно, играть ведущую роль в подготовке высококвалифицированных специалистов стратегического уровня, способных эффективно выполнять задачи строительства и развития Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Соб. инф.

 
 
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Сегодня исполняется 11 лет со дня образования факультета Генерального штаба Вооруженных Сил учреждения...

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