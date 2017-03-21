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Борьба предстоит серьёзная

21.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В эти мартовские дни военнослужащие 115‑го зенитного ракетного полка начали подготовку к очередному конкурсу армейских профессионалов «Ключи от неба», который проводится в рамках Армейских международных игр.

— Самым важным этапом боевой подготовки подразделений зенитных ракетных войск являются боевые стрельбы на астраханском полигоне Ашулук, — пояснил командир зенитного ракетного дивизиона 115 зрп майор Григорий Архипов. — Там военнослужащие нашей воинской части совершенствуют свое боевое мастерство, поражая различные воздушные цели.


Майор Григорий Архипов

 
 
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В эти мартовские дни военнослужащие 115‑го зенитного ракетного полка начали подготовку к очередному...

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