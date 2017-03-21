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Два независимых издания возвращаются в государственную систему распространения
22.03.2017 00:53 — Новости Общества | Tut.by
Издания «Борисовские новости» и «Новы час» в скором времени появятся в киосках «Белсоюзпечати». На газеты также можно будет оформить подписку. Об этом сообщает
Главный редактор «Борисовский новостей» Анатолий Букас сообщил, что с 1 апреля газета будет продаваться через сеть киосков РУП «Миноблсоюзпечать» и в отделениях РУП «Белпочта». В подписных каталогах газета появится во второй половине текущего года.
Газету «Новы час» жители Минска и Минской области смогут приобрести в киосках с 8 апреля. Также издание будет внесено в подписной каталог на второе полугодие текущего года.
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Издания "Борисовские новости" и "Новы час" в скором времени появятся в киосках "Белсоюзпечати". На газеты также можно будет оформить подписку.
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