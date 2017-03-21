Быстренько бежим вот сюда, смотрим, есть ли ваши имя и фамилия в десятке богатейших людей планеты по версии Forbes — и если нет, скоренько начинаем собираться на работу! Вы, Уоррен Баффет и Марк Цукерберг, можете потянуться, повернуться на другой бок и поспать до обеда.
ВАЖНОЕ
Александр Лукашенко вчера побывал в Могилеве. На встрече с работниками «Кроноспана» он обсудил события последних недель: рассказал, например, что представители так называемой «пятой колонны» предпринимают попытки взорвать обстановку в стране: «Им надо взбунтовать страну. Мечта — разрушить власть и скинуть президента. Почему? А он не дает делить страну, заводы не прикарманишь, частной собственности на землю не вводит…». Еще напомнил о ряде серьезных инцидентов, произошедших на государственной границе за последнее время, и рассказал, что в стране задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием. «Я за свои годы не помню такой ночи, чтобы было пять крупных происшествий», — сказал глава государства (предположительно, имея в виду попытку прорыва через пункт пропуска на украино-белорусской границе, самолет с радиоактивным грузом, попытку въезда в Беларусь подозреваемого в причастности к деятельности террористической группировки «Исламское государство» японского журналиста, обнаружение сувенирной гранаты в пункте пропуска «Варшавский мост», попытку провоза полсотни патронов через пункт пропуска «Олтуш»).
Выяснилось, что декрет № 3 президент не отменял и даже не приостанавливал: «Это неправильно говорят. Декрет № 3 сегодня работает. Единственное, что я потребовал, коль власть виновата была (понаправляли эти „письма счастья“ кому надо и кому не надо), — приостановить выплату на этот год. Но за это время мы выверим все списки». Александр Лукашенко подчеркнул, что считает ненормальной ситуацию, когда «миллионы людей работают, а 300−350 тыс. шатаются непонятно где».
Стало известно, что за взятку задержан заместитель министра МЧС. Дмитрий Бегун подозревается в получении взятки от бизнесмена за ввод в строй объекта с нарушением требований противопожарной безопасности. «Доработался до генеральской должности, чтобы в тюрьме провести время», — прокомментировал инцидент президент.
Помните, Минтруда на днях обещало устроить тех, кому не достанется постоянной вакансии, на оплачиваемые общественные работы? Вот, рассказали, как на них попасть и сколько за это заплатят. Там, кстати, могут подработать и те, кто трудоустроен, но в отпуске.
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