Доброе утро!

Быстренько бежим вот сюда , смотрим, есть ли ваши имя и фамилия в десятке богатейших людей планеты по версии Forbes — и если нет, скоренько начинаем собираться на работу! Вы, Уоррен Баффет и Марк Цукерберг, можете потянуться, повернуться на другой бок и поспать до обеда.





ВАЖНОЕ

Александр Лукашенко вчера побывал в Могилеве. На встрече с работниками «Кроноспана» он обсудил события последних недель: рассказал, например, что представители так называемой «пятой колонны» предпринимают попытки взорвать обстановку в стране: « Им надо взбунтовать страну. Мечта — разрушить власть и скинуть президента. Почему? А он не дает делить страну, заводы не прикарманишь, частной собственности на землю не вводит…». Еще напомнил о ряде серьезных инцидентов , произошедших на государственной границе за последнее время, и рассказал, что в стране задержали боевиков , готовивших провокацию с оружием. «Я за свои годы не помню такой ночи, чтобы было пять крупных происшествий», — сказал глава государства (предположительно, имея в виду попытку прорыва через пункт пропуска на украино-белорусской границе, самолет с радиоактивным грузом , попытку въезда в Беларусь подозреваемого в причастности к деятельности террористической группировки «Исламское государство» японского журналиста , обнаружение сувенирной гранаты в пункте пропуска «Варшавский мост», попытку провоза полсотни патронов через пункт пропуска «Олтуш»).

Выяснилось, что декрет № 3 президент не отменял и даже не приостанавливал : «Это неправильно говорят. Декрет № 3 сегодня работает. Единственное, что я потребовал, коль власть виновата была (понаправляли эти „письма счастья“ кому надо и кому не надо), — приостановить выплату на этот год. Но за это время мы выверим все списки». Александр Лукашенко подчеркнул, что считает ненормальной ситуацию, когда «миллионы людей работают, а 300−350 тыс. шатаются непонятно где».





Стало известно, что за взятку задержан заместитель министра МЧС . Дмитрий Бегун подозревается в получении взятки от бизнесмена за ввод в строй объекта с нарушением требований противопожарной безопасности. «Доработался до генеральской должности, чтобы в тюрьме провести время», — прокомментировал инцидент президент.

Помните, Минтруда на днях обещало устроить тех, кому не достанется постоянной вакансии, на оплачиваемые общественные работы? Вот, рассказали , как на них попасть и сколько за это заплатят. Там, кстати, могут подработать и те, кто трудоустроен, но в отпуске.

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В Минске милиция задержала 27-летнего парня, который вербовал девушек для занятия проституцией . Обещал, что будут зарабатывать аж по 100 долларов в час! Больше не станет сбивать белорусок с пути истинного — ему грозит до 10 лет с конфискацией.

В столице суд начал рассматривать дело 12 жителей Витебской области, среди которых — бывший начальник криминальной милиции Миорского РОВД. По версии следствия, они делали врезки в трубопровод и похитили 80 тонн дизельного топлива. На дело шли с кодовыми фразами, например: «Собираем грибы, сколько корзинок?» Почти все фигуранты — инструктор по спорту, сотрудник ОСВОДа, тракторист колхоза, охранник и другие — своей вины не признают, а их лидер — слесарь — считает, что преступление ему «навесили». Вот наш репортаж из зала .

А в суде Малоритского района вчера Бреста получил 14 лет колонии за торговлю спайсами">огласили приговор еще по одному резонансному уголовному делу: бывший помощник прокурора Бреста получил 14 лет колонии за торговлю спайсами.

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У працяг сваіх вандровак па беларускай зямлі Юры Жыгамонт накіраваўся ў вёску Мільча , якая знаходзіцца ў Вілейскім раёне. Гэта былое ўладанне Віленскага ваяводы і канцлера ВКЛ Мікалая Радзівіла. Сваю гісторыю мястэчка вядзе яшчэ з XVI стагоддзя, а зараз яно стала героем новага выпуска праекта «Падарожжа дылетанта» .

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Все новости вторника, 21 марта

И напоследок. Натолкнулись на интересное исследование : оказывается, пятая часть опрошенных белорусов никогда не была в ресторане, кафе и бары никогда не посещало 13%, а в цирке никогда не было 31,1% участников опроса. Сегодня среда — и для того, чтобы запланировать себе отличные выходные без кухни-готовки и дивана-телевизора, еще есть время.

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