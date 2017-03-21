Бурый медведь попал в ловушку браконьера в Березинском биосферном заповеднике и стал добычей хищников, сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира.

Браконьер установил металлические петли в лесу возле деревни Рожно Лепельского района. В одну из них попал медведь. Забрать погибшее животное нелегал, видимо, не решился — и туша стала добычей хищников. Останки медведя обнаружили работники Бегомльской межрайонной инспекции.

Бурый медведь включен в Красную книгу Беларуси и является объектом СИТЕС (Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).

Специалисты оценили вред природе в 2,4 тысячи базовых величин (55 200 рублей). Браконьера ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.