﻿ В заповеднике медведь попал в ловушку браконьера и стал добычей хищников. 21.by
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В заповеднике медведь попал в ловушку браконьера и стал добычей хищников

22.03.2017 07:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Бурый медведь попал в ловушку браконьера в Березинском биосферном заповеднике и стал добычей хищников, сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира.

Браконьер установил металлические петли в лесу возле деревни Рожно Лепельского района. В одну из них попал медведь. Забрать погибшее животное нелегал, видимо, не решился — и туша стала добычей хищников. Останки медведя обнаружили работники Бегомльской межрайонной инспекции.

Бурый медведь включен в Красную книгу Беларуси и является объектом СИТЕС (Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).

Специалисты оценили вред природе в 2,4 тысячи базовых величин (55 200 рублей). Браконьера ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 
 
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Специалисты оценили вред природе в 2,4 тысячи базовых величин (55 200 рублей).

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