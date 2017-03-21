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В заповеднике медведь попал в ловушку браконьера и стал добычей хищников
22.03.2017 07:40 — Новости Общества | Tut.by
Бурый медведь попал в ловушку браконьера в Березинском биосферном заповеднике и стал добычей хищников,
Браконьер установил металлические петли в лесу возле деревни Рожно Лепельского района. В одну из них попал медведь. Забрать погибшее животное нелегал, видимо, не решился — и туша стала добычей хищников. Останки медведя обнаружили работники Бегомльской межрайонной инспекции.
Бурый медведь включен в Красную книгу Беларуси и является объектом СИТЕС (Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).
Специалисты оценили вред природе в 2,4 тысячи базовых величин (55 200 рублей). Браконьера ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Специалисты оценили вред природе в 2,4 тысячи базовых величин (55 200 рублей).
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