В текущем году в Бресте планируется строительный старт сразу трех учреждений образования. Два из них — средняя школа и детский сад-ясли — будут возводиться в Юго-Западном микрорайоне-2. А Юго-Восточный микрорайон-4 в ближайшем будущем украсит современная школа-сад. За подробностями «Вечерний Брест» обратился в УКС города Бреста, которое выступает заказчиком этих объектов.



Современный образовательный комплекс (с отдельным блоком для школяров начальных классов) получат жители ЮЗМР-2. Фото: Николай Чеберкус

Все только начинается, и на месте, где все это появится, пока что, как говорится, чистое поле. Но уже сейчас можно представить — как примерно будут выглядеть эти объекты. Специалисты городского управления капитального строительства (УКС) отвечают за разработку предпроектной стадии. Проще говоря, на основании общей концепции здания делается «картинка». Их-то корреспондентам «Вечерки» и показал начальник УКС Владимир Сморщек. Судя по всему, предстоит внушительный объем работы.

На сегодняшний день имеется проект лишь на детский сад-ясли на 350 мест. Точнее — ОАО «Полесьежилстрой» завершает проектирование. В марте, по словам Владимира Владимировича, вся документация по объекту будет передана на экспертизу. После торгов по определению подрядчика (предположительно в конце весны — начале лета) начнутся строительные работы.

Всего на «образовательную» стройку будет выделено свыше 55 миллионов рублей. СШ с блоком для начальных классов обойдется в 32 млн руб., в 11 150 000 рублей — детский сад-ясли, стоимость школы-сада составит 12 000 000 руб.

Чуть позже буквально напротив этой площадки развернется еще одна стройка — самого солидного «образовательного» объекта из списка к юбилею Бреста. Это, как вы уже догадались, средняя школа. В первоначальном плане значилось, что учреждение рассчитано на 1120 учащихся, но на сегодняшний день ее вместимость выросла до 1800. Объясняется все просто: кроме основного четырехэтажного здания будет возведен еще 3-этажный блок для начальных классов. Между собой помещения соединят галереей.

— На прошлой неделе прошли торги, и проектированием школы для Юго-Западного микрорайона-2 займется ОАО «Брестпроект». Сроки разработки небольшие, всего 4 месяца без экспертизы. Школа достаточно большая, а построить ее согласно нормативам нужно не более чем за 2 года. Можно сказать, уже цейтнот, — говорит начальник УКС.

Общая стоимость школы с блоком для начальных классов составит 32 миллиона рублей. Хотя финансы в нынешнем году выделяются только на проектные работы, в управлении капитального строительства рассчитывают приступить к возведению СШ уже в четвертом квартале. Времени на раскачку нет, необходимо соблюсти поставленные сроки.

На конец года ориентируются и с началом строительства в Юго-Восточном микрорайоне-4. Проектировать двухэтажное здание школы-сада на 471 место, которое расположится за рынком «Лагуна» по соседству с растущим жилым кварталом, будет опять же ОАО «Брестпроект». Как пояснил Владимир Сморщек, новое образовательное учреждение по большому счету станет аналогом школы-сада, которую сдали в эксплуатацию в прошлом году в Южном городке. Очень удачный проект оказался, решили его повторить.