﻿ Свыше 55 млн рублей освоят на "образовательных" стройках Заречного микрорайона. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Свыше 55 млн рублей освоят на "образовательных" стройках Заречного микрорайона

22.03.2017 07:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В текущем году в Бресте планируется строительный старт сразу трех учреждений образования. Два из них — средняя школа и детский сад-ясли — будут возводиться в Юго-Западном микрорайоне-2. А Юго-Восточный микрорайон-4 в ближайшем будущем украсит современная школа-сад. За подробностями «Вечерний Брест» обратился в УКС города Бреста, которое выступает заказчиком этих объектов.


Современный образовательный комплекс (с отдельным блоком для школяров начальных классов) получат жители ЮЗМР-2. Фото: Николай Чеберкус

Все только начинается, и на месте, где все это появится, пока что, как говорится, чистое поле. Но уже сейчас можно представить — как примерно будут выглядеть эти объекты. Специалисты городского управления капитального строительства (УКС) отвечают за разработку предпроектной стадии. Проще говоря, на основании общей концепции здания делается «картинка». Их-то корреспондентам «Вечерки» и показал начальник УКС Владимир Сморщек. Судя по всему, предстоит внушительный объем работы.

На сегодняшний день имеется проект лишь на детский сад-ясли на 350 мест. Точнее — ОАО «Полесьежилстрой» завершает проектирование. В марте, по словам Владимира Владимировича, вся документация по объекту будет передана на экспертизу. После торгов по определению подрядчика (предположительно в конце весны — начале лета) начнутся строительные работы.

Всего на «образовательную» стройку будет выделено свыше 55 миллионов рублей. СШ с блоком для начальных классов обойдется в 32 млн руб., в 11 150 000 рублей — детский сад-ясли, стоимость школы-сада составит 12 000 000 руб.

Чуть позже буквально напротив этой площадки развернется еще одна стройка — самого солидного «образовательного» объекта из списка к юбилею Бреста. Это, как вы уже догадались, средняя школа. В первоначальном плане значилось, что учреждение рассчитано на 1120 учащихся, но на сегодняшний день ее вместимость выросла до 1800. Объясняется все просто: кроме основного четырехэтажного здания будет возведен еще 3-этажный блок для начальных классов. Между собой помещения соединят галереей.

— На прошлой неделе прошли торги, и проектированием школы для Юго-Западного микрорайона-2 займется ОАО «Брестпроект». Сроки разработки небольшие, всего 4 месяца без экспертизы. Школа достаточно большая, а построить ее согласно нормативам нужно не более чем за 2 года. Можно сказать, уже цейтнот, — говорит начальник УКС.

Общая стоимость школы с блоком для начальных классов составит 32 миллиона рублей. Хотя финансы в нынешнем году выделяются только на проектные работы, в управлении капитального строительства рассчитывают приступить к возведению СШ уже в четвертом квартале. Времени на раскачку нет, необходимо соблюсти поставленные сроки.

На конец года ориентируются и с началом строительства в Юго-Восточном микрорайоне-4. Проектировать двухэтажное здание школы-сада на 471 место, которое расположится за рынком «Лагуна» по соседству с растущим жилым кварталом, будет опять же ОАО «Брестпроект». Как пояснил Владимир Сморщек, новое образовательное учреждение по большому счету станет аналогом школы-сада, которую сдали в эксплуатацию в прошлом году в Южном городке. Очень удачный проект оказался, решили его повторить.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В текущем году в Бресте планируется строительный старт сразу трех учреждений образования.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В заповеднике медведь попал в ловушку браконьера и стал добычей хищников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика