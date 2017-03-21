Велосипедиста из Витебска будут судить за причинение тяжкого телесного повреждения 8-летней девочке, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по области Светлана Сахарова.

Инцидент произошел вечером 1 октября 2016 года в поселке Тулово Витебского района. 43-летний велосипедист из Витебска на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 8-летнюю девочку. От столкновения с велосипедом ребенок упал, ударился головой о бордюр и получил закрытую черепно-мозговую травму, а также переломы и ушибы.

«Девочка вместе с братом шли в магазин по хорошо знакомому маршруту. Машин поблизости не было, поэтому дети смело ступили на пешеходный переход. Мальчик перебежал дорогу, а девочку сбил велосипедист, которого брат и сестра в темноте не заметили», — рассказала Светлана Сахарова.

Расследованием уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 321 УК (Нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником движения правил безопасности движения или эксплуатации всех видов транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения), занимался Витебский райотдел СК.

Согласно заключениям экспертов на момент происшествия у велосипеда была неисправна тормозная система, а также не работали фары, что недопустимо при движении по проезжей части в темное время суток.

Дело передано в суд Витебского района. Максимальным наказанием, предусмотренным ч. 1 ст. 321 УК, является лишение свободы на срок до 2 лет.