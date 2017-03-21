Мирослав Лозовский, один из бывших лидеров «Белого легиона», задержан и доставлен в СИЗО. В чем его подозревают — неизвестно, сообшает газета « Новый час ».



Мирослав Лозовский. Фото с сайта budzma.by

Вечером 21 марта Мирослав Лозовский уехал из офиса Международного общественного объединения ЗБС «Батькивщина» на встречу. Какое-то время его телефон был отключен, а около 20.00 на время обыска его привезли домой люди в масках.

«Мирослав был сильно избит, голова окровавлена. По словам спецслужб в штатском, тот „оказал сопротивление“ во время задержания», — пишет издание.

Обыск продолжался около двух часов. Дома у Лозовского нашли спортивное снаряжение и ножи. После обыска Лозовского увезли — предполагается, что в СИЗО на Володарского. В чем его подозревают — неизвестно.

Как сообщает издание, появилась также информация об исчезновении других бывших членов «Белого Легиона». Сейчас эти данные проверяются.

«Белый Легион» — незарегестрированная молодежная организация, существовала в 1990-х. Последний раз название ее звучало в СМИ в контексте взрыва 3 июля 2008 года в центре Минска. Тогда были задержаны Мирослав Лозовский, Игорь Корсак и Сергей Числов, но вскоре их отпустили.

В последние годы Лозовский работает помощником директора издательства «Кнiгазбор», занимается распространением белорусского литературы и книжными презентациями по всей Беларуси.

Есть вероятность, что задержания бывших членов «БЛ» связаны с заявлением президента Беларуси о задержании «нескольких десятках боевиков».

Также сообщается, что вчера вечером был задержан торговец книгами Алесь Евдахо. Он был задержан неизвестными после церемонии вручения премий «Дебют» Белорусского ПЕН-центра, которая прошла вечером 21 марта в выставочном пространстве «Цех» на улице Октябрьской в ​​Минске. Сразу после церемонии лица в штатском грубо задержали и увезли Евдахо. Об этом в Facebook сообщила Вера Стебурако .



Алесь Евдахо. Фото: Радые «Свабода»

Алесь Евдахо занимался торговлей книгами почтой и вразнос — продавал книги Быкова, Орлова, Бородулина.