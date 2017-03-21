Можно ли наказывать детей и ругать их за ошибки, как бороться с компьютерной зависимостью и почему так важно учить собственным примером, об этом и другом рассказывали известный грузинский педагог, создатель гуманной педагогики Шалва Амонашвили и его сын Паата в Гродно. Они провели 16-часовой семинар для почти 650 гродненских родителей, а 20 марта дали открытый урок для учителей одной из лучших школ города, на котором побывала корреспондент Sputnik Виктория Соловьева.

Билеты раскупили за две недели

В Гродно Шалва Амонашвили бывал и раньше, но обычно проводил встречи с педагогами, а не с родителями. Билеты на семинар "Мама, папа, я" в Гродно раскупили еще в феврале, организаторам даже пришлось взять более просторный зал.

Послушать гуру педагогики пришли в основном люди семейные — молодые пары и те, кто еще только собирается стать родителями, бабушки, дедушки и все, кто воспитывает детей. Многие приехали из соседних городов.



© Sputnik/ Виктория Соловьева Педагогу уже 86 лет, но он два дня с утра до вечера общался с людьми, читал лекции, раздавал автографы. А перерыв на обед у него составил всего 15 минут.

Интересно, что привез грузинских педагогов в Гродно один из соучредителей компании "Конте" Валентин Байко в рамках нового социального проекта "Музыка сердца". Он так объяснил свое решение: "С Шалвой и Паатой Амонашвили познакомился в августе прошлого года на двухнедельном семинаре в Грузии, куда мы поехали всей семьей. Многие из услышанных идей нашли отклик в моей душе, поскольку многие ценности и принципы жизни в последние годы стали близки ценностям гуманной педагогики".

Родителей много, а проблемы у всех одинаковые

Оказалось, что проблемы у всех присутствующих были почти одинаковые. Свои вопросы они задавали со сцены, а также во время перерывов. Родители жаловались: дети не хотят учиться, а уроки делают из-под палки или если им пообещать планшет, компьютерную игру или еще какой-то "пряник". Одна мама сетовала, что у 9-летней дочери нет мечты, другая интересовалась, честно ли писать ребенку письма от имени Деда Мороза.

Многих интересовал вопрос: а можно ли наказывать детей, как научить их не врать родителям. Нашлось много недовольных школьными учителями или воспитателями в детском саду, которые называют современное поколение ребят глупыми, ругаются или морально унижают своих учеников.

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Учить собственным примером и меньше командовать

Чтобы найти ответы, достаточно было хотя бы час-другой прослушать лекции. Главный принцип, о котором постоянно говорили и Шалва, и Паата — нужно относиться к ребенку с уважением, как к равному, даже если он делает ошибки или что-то плохое. Ведь ребенок только учится, для него каждый поступок — это опыт. А мы их за это ругаем.

"Главная ошибка общения с ребенком — это приказы, критика в виде обвинений и выговоров, угрозы и нравоучения, советы с готовыми решениями, высмеивания", — продолжали отец и сын Амонашвили.

Вместо этого стоит постоянно показывать ребенку положительные образы, причем на собственных примерах. То есть если родители хотят, чтобы ребенок читал книги, не был жадным, не проводил много времени у компьютера или в телефоне, то взрослые должны сами стать такими — больше читать, не сидеть в компьютере и демонстрировать щедрость.

"Совесть нужно воспитывать совестью, доброту — добротой, любовь — любовью… Ребенок берет образы от взрослых… Живите так, какую жизнь желаете ребенку, и он пойдет еще дальше", — советовал педагог.



© Sputnik/ Виктория Соловьева Один из слушателей семинара так вдохновился идеями гуманной педагогики, что купил в домашнюю библиотеку весь ассортимент книг педагога — 17 штук. Сказал, что собирается прочесть их в самое ближайшее время.

На вопрос о детских увлечениях компьютерными играми Амонашвили пояснил: значит, родители не дружат и мало общаются с сыном или дочкой. Он уверен, что дети никогда не променяют компьютерный мир на живое общение. В самых сложных случаях не нужно силой запрещать подходить к компьютеру или телевизору. Эффективно использовать метод совместного просмотра передач или изучения компьютерных игр. Это уже будет воспитательным моментом, потому что взрослый всегда объяснит, что происходит на экране и поможет привести ребенка к новым ценностям и сформировать у него отношение к происходящему на экране.

Как наказывать детей?

Напоследок со сцены прозвучал вопрос, который многие стеснялись задать вслух: стоит ли наказывать детей? Шалва ответил однозначно: "Нет". Уточнив, что в гуманной педагогике понятия наказание не существует в том значении, которое вкладывают в это слово сейчас. Родители наказывают детей, когда лишают их чего-то важного, ограничивают свободу, запрещают или в угол ставят.

"Эти вещи проделывать над детьми нельзя. Наказание должно проходить через самого ребенка. Он сам должен осознать, наказать себя — это воспитательный момент. А когда будет наказывать взрослый, то воспитание не состоится, потому что ребенок его не понимает и не принимает", — разъяснил Амонашвили.



© Sputnik/ Виктория Соловьева Сын педагога-новатора Паата Амонашвили в перерыве вместе с отцом раздавал автографы и давал индивидуальные консультации

Об учителях-двоечниках и уроке радости

Как учителям стоит общаться с детьми, Амонашвили показал во время открытого урока в третьем классе гимназии №1 имени Е. Карского. Во время урока радости — так назвал его грузинский педагог — ученики разгадывали слова и составляли предложения, а Амонашвили постоянно общался с детьми. Ответы на вопросы он просил шептать ему на ушко.

За 45 минут он успел подойти к каждому и сказать комплимент. Восхитился рыжими волосами одной ученицы и оправой очков другой, кого-то одобрительно потрепал по плечу или погладил по голове. А на переменке долго о чем-то говорил с ребятами.

В кулуарах учителя перешептывались: "Урок радости — это хорошо", но как дети будут получать знания, ведь им нужно поступать в гимназию, иметь оценки не ниже 9, сдавать экзамены на 9-10. А нагрузка очень большая". Урок радости явно не вписывался в систему ценностей местных педагогов.

Чуть позже Амонашвили признался: урок, который он давал третьеклассникам — это программа первого класса. "Я решил подстраховаться, выбрал простую тему, чтобы дети не споткнулись о сложности, не знал уровень их подготовки", — сказал педагог.



© Sputnik/ Виктория Соловьева Главное - уметь слышать ребенка, уверен педагог

Он подчеркнул: "Если бы учитель пользовался моими методами каждый день, то ученики смогли бы за три года заучить программу четырех классов".

Он уверен, что учебные программы в белорусских, российских и грузинских школах по сложности соответствуют возможностям всех детей. Дети даже могут больше. А если учителя жалуются на слишком высокую нагрузку, то этим они подчеркивают лишь свой непрофессионализм.

"Учителя ведь больше не могут (дать детям знаний, — Sputnik). Потому что работают традиционно, с помощью кнута и пряника, с помощью оценок, с помощью требований. Слабый учитель скажет, что программа сложная, сильный учитель всегда добавит к стандартной программе чуть больше знаний. Мы привыкли ставить оценки детям, но среди учителей тоже есть отличники (их мало), а есть двоечники и троечники. И последних больше", — резюмировал Амонашвили.

Что касается школьных оценок, то педагог-новатор убежден: это погремушки. Намного важнее не только давать детям знания, но и формировать отношения к ним. Только так можно воспитать личность.

Шалва Амонашвили — известный грузинский педагог, доктор психологических наук, профессор, академик Российской академии образования и Академии педагогических и социальных наук. Разработал концепцию гуманной педагогики. Является автором десятков педагогических, психологических и художественных произведений. Родился 8 марта 1931 года, живет и работает в Грузии.