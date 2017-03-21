В Брестской области к реформированию проблемных хозяйств подходят продуманно. Такое мнение высказал журналистам председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович во время рабочей поездки в Лунинецкий район, передает БЕЛТА.



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«Что касается указа № 253 („О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций“), я хотел бы отметить, что область очень качественно, продуманно, на хорошем организационном уровне отнеслась к вопросам проблемных хозяйств. Здесь из 215 хозяйств 54 находятся или на досудебном оздоровлении, или в состоянии санации. Это немалый удельный вес. По каждому хозяйству есть дорожная карта. Конечно, не все еще вопросы находят решение, но люди озабочены, нет каких-то иждивенческих настроений, это обнадеживает, что решения будут приняты исчерпывающие», — сказал Михаил Мясникович.

Реализация мер по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций стала одной из целей рабочей поездки в регион уполномоченного президента по Брестской области. Также обсуждалось проведение весенней посевной кампании, занятость населения. Все эти вопросы взаимосвязаны, считает спикер.

«Я думаю, что и банки должны тоже как-то с пониманием посмотреть на эти хозяйства, которые передали проблемные кредиты в агентство. Все-таки выручки от реализации молока, особенно для того, чтобы провести организованно весенние полевые работы, недостаточно. Им нужен хотя бы небольшой оборотный капитал для того, чтобы закупить горюче-смазочные материалы, произвести все работы», — заметил Михаил Мясникович.

Он выразил озабоченность по поводу недостаточной обеспеченности сельхозорганизаций минеральными удобрениями, средствами защиты растений.

«Меня крайне беспокоит то, что недостаточно к нормативу удобрений. Несмотря на то, что получается больше, чем в прошлом году, их все равно недостаточно. Особенно это касается фосфорных удобрений, да и по азотным это значительно ниже норматива. И те расчеты, которые я имею, говорят, что в лучшем случае посевная будет обеспечена удобрениями на 75−77% к потребности. Это может серьезно сказаться на урожае 2017 года», — предупредил местных руководителей председатель Совета Республики.

Во время рабочей поездки Михаил Мясникович посетил коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Городокский», фермерское хозяйство «Новицких» и коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Межлесское». Также он провел совещание с участием руководителей Лунинецкого, Пинского и Ганцевичского районов, антикризисных управляющих проблемных сельскохозяйственных организаций.