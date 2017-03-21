Строительство детского сада на 200 мест в Орше практически завершено, осталось купить часть оборудования и навести внешний лоск, сообщили в местном райисполкоме.

Предварительно озвучили две возможные даты открытия садика — День Победы и День города, который в Орше отмечают в последнюю субботу июня. В нынешнем году город отметит 950-летие, и современный детский сад станет подарком детям и их родителям к юбилею Орши.

Трехэтажный детский сад построили в молодом микрорайоне Заднепровье. В здании предусмотрен бассейн, тренажерный и спортивный залы, игровые кабинеты, изостудия, медицинский блок. В садике установят современное оборудование водо- и теплоснабжения, пожаротушения, вентиляции. Учреждение оснастят камерами видеонаблюдения и локальной вычислительной сетью.

«Садик рассчитан на 200 мест. С вводом его в эксплуатацию в городе решится проблема с обеспеченностью местами в детских дошкольных учреждениях. А жители нового микрорайона избавятся от хлопот, связанных с доставкой детей в сады, расположенные на отдалении от места жительства», — сказал начальник отдела образования, спорта и туризма Оршанского райисполкома Андрей Загурский.