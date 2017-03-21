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В Гродно для реабилитации детей с ограниченными возможностями будут использовать канис-терапию

22.03.2017 09:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Гродненская областная организация Красного Креста начинает новое направление в помощи детям с ограниченными возможностями. На базе дневного центра стартует необычный проект, в рамках которого дети будут иметь возможность общаться со специально обученной и подготовленной собакой, сообщается на сайте БОКК.


Фото: redcross.by

В работу с детьми будут включены не только собаки и волонтеры, проект будут сопровождать врачи, педагоги, психологи — у каждого будет свой участок работы, а цель общая: улучшить качество жизни детей-инвалидов. Специалистами детской поликлиники уже подобраны подопечные с показаниями для уникальной методики.

Проводить курс общения с собакой будет волонтер Красного Креста Наталья Ковалева — специалист, прошедший обучение в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. Академика Павлова при поддержке «Сообщества Поддержки и Развития Канис-терапии», участник пятого Всероссийского научно-практического конгресса по канис-терапии.


Фото: redcross.by

— Если кому-то интересна канис-терапия, небезразлично здоровье детей, мы будем рады если заинтересованные присоединится к нам — отметила Наталья Ковалева.

Канис-терапия (лечение с помощью собак) — это мотивационная реабилитация с использованием специально обученной собаки. Это курс, который позволяет сочетать психотерапию, двигательную и неврологическую реабилитацию. У канис-терапии практически нет противопоказаний и ее можно использовать при самых разных заболеваниях.

 
 
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Гродненская областная организация Красного Креста начинает новое направление в помощи детям с ограниченными возможностями. На базе дневного центра стартует...

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