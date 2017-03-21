МИНСК, 22 мар — Sputnik. Внедорожник Jeep, который прорвался через государственную границу Беларуси в районе пункта пропуска "Александровка", мог и не заезжать на территорию Украины, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете РБ.



© Sputnik / Виктор Толочко ГПК Беларуси прокомментировал публикации в соцсетях Госпогранслужбы Украины

ЧП произошло в ночь на понедельник в районе пункта пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе : Jeep со стороны Украины прорвался в Беларусь, сбив шлагбаум на КПП, сотрудники погранслужбы догоняли нарушителей с применением табельного оружия, двое задержаны, еще один в розыске.

"Той ночью, около 0:20 данный автомобиль оформлялся на выезд из Беларуси, в нем, по имеющейся информации, был один человек", — сообщили в Sputnik в Госпогранкомитете Беларуси.

По словам собеседников агентства, более часа спустя данный внедорожник, в 01:45 ночи 20 марта, "прорывался в Беларусь со стороны Украины" через пограничный переход "Александровка". "Он мог на территорию этой страны и не заезжать. До границы с Украиной более 12 километров. Данные обстоятельства выясняются в рамках возбужденного дела", — пояснили в ведомстве.

Как сообщил Sputnik официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский, в связи с тем в настоящее время идет розыск третьего человека из внедорожника, протаранившего границу, усилен на данном участке границе усилены меры пограничного контроля, а белорусские пограничники "уточнили взаимодействие" с пограничниками из Украины и ФСБ России.

"По состоянию на 9:00 22 марта у меня не было информации о том, что он задержан", сказал Бычковский.