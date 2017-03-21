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ГПК сообщил новые подробности инцидента с Jeep на границе
22.03.2017 09:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мар — Sputnik. Внедорожник Jeep, который прорвался через государственную границу Беларуси в районе пункта пропуска "Александровка", мог и не заезжать на территорию Украины, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете РБ.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Той ночью, около 0:20 данный автомобиль оформлялся на выезд из Беларуси, в нем, по имеющейся информации, был один человек", — сообщили в Sputnik в Госпогранкомитете Беларуси.
По словам собеседников агентства, более часа спустя данный внедорожник, в 01:45 ночи 20 марта, "прорывался в Беларусь со стороны Украины" через пограничный переход "Александровка". "Он мог на территорию этой страны и не заезжать. До границы с Украиной более 12 километров. Данные обстоятельства выясняются в рамках возбужденного дела", — пояснили в ведомстве.
Как сообщил Sputnik официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский, в связи с тем в настоящее время идет розыск третьего человека из внедорожника, протаранившего границу, усилен на данном участке границе усилены меры пограничного контроля, а белорусские пограничники "уточнили взаимодействие" с пограничниками из Украины и ФСБ России.
"По состоянию на 9:00 22 марта у меня не было информации о том, что он задержан", сказал Бычковский.
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Белорусские пограничники "уточнили взаимодействие" с пограничниками из Украины и ФСБ России в связи с прорывом на границе.
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