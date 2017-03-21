К возведению коттеджей в этих райцентрах планируют приступить в ближайшее время. Финансирование строительства осуществляется за счет средств республиканского и областного бюджетов. На каждый объект предусмотрено по 420 тыс. рублей.

На средства будут построены дома усадебного типа, рассчитанные на проживание 12 человек: двух родителей-воспитателей и приемных 10 детей. Дома полностью оснастят всем необходимым для комфортной жизни: мебелью, электробытовой и компьютерной техникой, кухонным инвентарем, системой видеонаблюдения. В настоящее время отделами образования, спорта и туризма Лоевского и Рогачевского райисполкомов осуществляется подбор кандидатов в родители-воспитатели.

В 2016 году в Гомельской области были введены в строй четыре детских дома семейного типа в Буда-Кошелево, Наровле, Чечерске и Ветке. В настоящее время в регионе функционирует 43 подобных учреждения, где проживают 285 детей из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 2011 года их строительство осуществляется за счет средств государственной инвестиционной программы. В регионе осталось только два детских дома — в Гомеле и Мозыре. Открытие двух новых домов семейного типа позволит максимально определить воспитанников этих учреждений в родительские семьи.

В Гомельской области проживают 4 тыс. 252 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из 78,8% воспитываются в приемных, опекунских семьях, детских домах семейного типа.