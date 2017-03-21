|
Ночные задержания: задержан книготорговец Алесь Евдахо и "экс-активист" Андрей Дундуков
22.03.2017 10:28 — Новости Общества | Tut.by
Вечером 21 марта в Минске был задержан торговец книгами Алесь Евдахо. Ночной обыск в его квартире проводили сотрудники КГБ, сообщает издание «Наша Ніва» со ссылкой на замглавы Союза белорусских писателей Всеволода Стебурако.
Алесь Евдахо был задержан неизвестными после церемонии вручения премий «Дебют» Белорусского ПЕН-центра, которая прошла вечером 21 марта в выставочном пространстве «Цех» на улице Октябрьской в Минске. Сразу после церемонии лица в штатском грубо задержали и увезли Евдахо. Об этом в Facebook сообщила
По
Известно, что Алесь Евдахо занимался торговлей книгами почтой и вразнос — продавал книги Быкова, Орлова, Бородулина.
Кроме того, ночью в Минске задержали «бывшего активиста демократического движения» Андрея Дундукова,
Также известно о
«Мирослав был сильно избит, голова окровавлена. По словам спецслужб в штатском, тот „оказал сопротивление“ во время задержания», — сообщило издание «Новы час».
Обыск продолжался около двух часов. Дома у Лозовского нашли спортивное снаряжение и ножи. После обыска Лозовского увезли — предполагается, что в СИЗО на Володарского. В чем его подозревают — неизвестно.
В последние годы Лозовский работает помощником директора издательства «Кнiгазбор», занимается распространением белорусской литературы и книжными презентациями по всей Беларуси.
«Белый Легион» — незарегистрированная молодежная организация, существовала в 1990-х. Последний раз название ее звучало в СМИ в контексте взрыва 3 июля 2008 года в центре Минска. Тогда были задержаны Мирослав Лозовский, Игорь Корсак и Сергей Числов, но вскоре их отпустили.
Есть вероятность, что задержания бывших членов «БЛ» связаны с
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночной обыск в его квартире проводили сотрудники КГБ, сообщает издание "Наша Ніва".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии