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Ночные задержания: задержан книготорговец Алесь Евдахо и "экс-активист" Андрей Дундуков

22.03.2017 10:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Вечером 21 марта в Минске был задержан торговец книгами Алесь Евдахо. Ночной обыск в его квартире проводили сотрудники КГБ, сообщает издание «Наша Ніва» со ссылкой на замглавы Союза белорусских писателей Всеволода Стебурако.


Алесь Евдахо. Фото: Радые «Свабода»

Алесь Евдахо был задержан неизвестными после церемонии вручения премий «Дебют» Белорусского ПЕН-центра, которая прошла вечером 21 марта в выставочном пространстве «Цех» на улице Октябрьской в ​​Минске. Сразу после церемонии лица в штатском грубо задержали и увезли Евдахо. Об этом в Facebook сообщила Вера Стебурако.

По информации «Нашай Нівы», родным сообщили, что мужчина арестован по обвинению в подготовке массовых беспорядков по ч.3 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси.

Известно, что Алесь Евдахо занимался торговлей книгами почтой и вразнос — продавал книги Быкова, Орлова, Бородулина.

Кроме того, ночью в Минске задержали «бывшего активиста демократического движения» Андрея Дундукова, сообщает «Радыё Свабода». В чем обвиняют мужчину — пока не известно.

Также известно о задержании одного из бывших лидеров «Белого легиона» Мирослава Лозовского.

«Мирослав был сильно избит, голова окровавлена. По словам спецслужб в штатском, тот „оказал сопротивление“ во время задержания», — сообщило издание «Новы час».

Обыск продолжался около двух часов. Дома у Лозовского нашли спортивное снаряжение и ножи. После обыска Лозовского увезли — предполагается, что в СИЗО на Володарского. В чем его подозревают — неизвестно.

В последние годы Лозовский работает помощником директора издательства «Кнiгазбор», занимается распространением белорусской литературы и книжными презентациями по всей Беларуси.

«Белый Легион» — незарегистрированная молодежная организация, существовала в 1990-х. Последний раз название ее звучало в СМИ в контексте взрыва 3 июля 2008 года в центре Минска. Тогда были задержаны Мирослав Лозовский, Игорь Корсак и Сергей Числов, но вскоре их отпустили.

Есть вероятность, что задержания бывших членов «БЛ» связаны с заявлением президента Беларуси о задержании «нескольких десятках боевиков».

 
Теги: Минск
 
 
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Ночной обыск в его квартире проводили сотрудники КГБ, сообщает издание "Наша Ніва".

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