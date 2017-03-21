У минчанки Марии Лубневской с детства проблемы с ногами: у девушки ДЦП. По городу она передвигается с палочкой. В субботу 18 марта Маша ехала в троллейбусе № 35 в сторону Серебрянки. Около 14.00, вспоминает она, в салон вошел пьяный мужчина. Сел напротив и стал кричать, чтобы она убрала трость. Когда Маша попыталась пересесть, зажал ее больную ногу. Врачи потом установили: у девушки растяжение и, возможно, разрыв связок.



Фото из личного архива Марии Лубневской.

Маша потихоньку приходит в себя, нога еще болит, ходить девушка пока не может.

— У здорового человека такая травма заживает недели три, мне придется восстанавливаться гораздо дольше, — говорит Мария Лубневская. — Я же инвалид… У меня и так походка плохая.

Тот день она помнит подробно.

— В 14.05 на остановке Народная в салон зашел мужчина лет 40−45, — рассказывает собеседница. — Мне показалось, что он был пьяным. Он сел напротив и стал возмущаться, что ему мешает моя трость. Схватил ее и бросил в меня, так что палочка влетела мне в лоб. Пассажиры стали за меня заступаться, тогда он заорал: «Да я вас всех тут порешу».

Мне посоветовали пересесть. Какая-то женщина подала руку, но как только я попыталась встать, он зажал мою ногу: она вывернулась в другую сторону. Я заорала от дикой боли. Отпустил.

В этот момент к мужчине подошли четыре парня. Стали держать его за руки-ноги.

— Кто-то постучал водителю: «Остановите, у нас тут неадекватный, угрожает всем», — продолжает Мария. — Водитель никак не отреагировал, сказал: у него маршрут и продолжил движение. Мол, будет остановка, тогда и выйдет.

На следующей остановке парни вывели дебошира.

Маша поехала дальше. Из-за боли в ноге выйти сама из троллейбуса она не могла: помогли неравнодушные.

— С остановки меня забрала мама, — говорит девушка. — Часа через полтора нога распухала, и мы вызвали скорую. Врачи сказали, что это растяжение и, возможно, разрыв связок. Как он еще не сломал мне ногу, не знаю. Медики посоветовали написать заявление в милицию.

Мария обратилась в Заводской РУВД Минска.

— Я понимаю, найти этого человека — это как иголку в стоге сена, — делится мнением Мария. — В тот момент я настолько разволновалось, что не догадалась снять его на телефон. Но мне кажется, такое не должно оставаться безнаказанным. Поэтому я прошу людей, которые встретили в субботу этого человека, сообщить о нем хоть какую-то информацию.

В Заводском РУВД Минска подтвердили: заявление им поступило.

— Сейчас по этому делу проводится проверка, — отметила Татьяна Моисеева, официальный представитель Заводского РУВД Минска.

Если вы владеете информацией, которая может помочь Маше, пишите на адрес panteleeva@tutby.com.