МИНСК, 22 мар —Sputnik. Суд Первомайского района Минска сегодня огласит приговор генеральному директору ОАО "Миноблавтотранс" Виктору Русаку, сообщили в Мингорсуде.



© Sputnik / Виктор Толочко Прокурор попросила для директора "Миноблавтотранса" Русака 6 лет

63-летний Русак обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса, среди которых хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия. В деле фигурирует сумма нанесенного ущерба более 40 тысяч рублей.

Прокурор попросил суд приговорить Русака к шести годам лишения свободы в условиях усиленного режима с конфискацией имущества, а также назначить ему штраф в размере 200 базовых величин (базовая величина 23 рубля).

Сам Русак вину свою признал частично, полностью погасил ущерб, в последнем слове в суде попросил не назначать ему лишение свободы, учесть его прошлые заслуги и то, что он уже два года находится под стражей.

Русак уже попадал под следствие, когда работал заместителем начальника ГУВД Минска. Он бы фигурантом уголовного дела, которое возбудили по факту гибели 53 человек на станции метро "Немига".