﻿ В Могилеве мужчина помог милиции задержать вора-рецидивиста и его подельника. 21.by
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В Могилеве мужчина помог милиции задержать вора-рецидивиста и его подельника

22.03.2017 11:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Могилевчанин помог милиции выйти на след и задержать вора-рецидивиста с подельником. Злоумышленники вынесли из дома строительные инструменты и спиртное на сумму 1278 рублей, сообщили в УВД Могоблисполкома.

20 марта могилевчанин шел мимо лесополосы в микрорайоне Казимировка и увидел, как двое мужчин выносили из леса вещи и грузили их в припаркованный неподалеку автомобиль. Поведение незнакомцев насторожило могилевчанина, и он позвонил в милицию.

Подозрительных мужчин милиция задержала в Белыничском районе. Водитель автомобиля и его пассажир не смогли вразумительно объяснить, откуда у них в машине оказалось столько различных предметов: на заднем сиденье лежали строительные инструменты, спиртное.

Позже выяснили, что водитель задержанного авто — неработающий 31-летний житель Марьиной Горки Минской области. Мужчина уже был судим за кражи. Он приехал в Могилев по просьбе своего знакомого, который просил забрать его из больницы и отвезти домой.

Предприимчивый 27-летний приятель, семь раз судимый за кражи и состоящий на учете в уголовно-исполнительной инспекции, решил снова испытать удачу. После того, как знакомый забрал его из больницы, он попросил его подъехать к чужому дому. Мужчина отжал стеклопакет и украл триммер, пару бутылок спиртного, зарядное устройство, циркулярную пилу, электроинструменты и др.

Похищенное изъято. Злоумышленники задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за кражу. Сообщникам грозит наказание вплоть до лишения свободы на 4 года.

 
Теги: Могилев
 
 
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Злоумышленники украли строительные инструменты и алкоголь.

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