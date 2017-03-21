Могилевчанин помог милиции выйти на след и задержать вора-рецидивиста с подельником. Злоумышленники вынесли из дома строительные инструменты и спиртное на сумму 1278 рублей, сообщили в УВД Могоблисполкома .

20 марта могилевчанин шел мимо лесополосы в микрорайоне Казимировка и увидел, как двое мужчин выносили из леса вещи и грузили их в припаркованный неподалеку автомобиль. Поведение незнакомцев насторожило могилевчанина, и он позвонил в милицию.

Подозрительных мужчин милиция задержала в Белыничском районе. Водитель автомобиля и его пассажир не смогли вразумительно объяснить, откуда у них в машине оказалось столько различных предметов: на заднем сиденье лежали строительные инструменты, спиртное.

Позже выяснили, что водитель задержанного авто — неработающий 31-летний житель Марьиной Горки Минской области. Мужчина уже был судим за кражи. Он приехал в Могилев по просьбе своего знакомого, который просил забрать его из больницы и отвезти домой.

Предприимчивый 27-летний приятель, семь раз судимый за кражи и состоящий на учете в уголовно-исполнительной инспекции, решил снова испытать удачу. После того, как знакомый забрал его из больницы, он попросил его подъехать к чужому дому. Мужчина отжал стеклопакет и украл триммер, пару бутылок спиртного, зарядное устройство, циркулярную пилу, электроинструменты и др.

Похищенное изъято. Злоумышленники задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за кражу. Сообщникам грозит наказание вплоть до лишения свободы на 4 года.