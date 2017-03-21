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Мясникович предлагает отправить безработных на общественные работы
22.03.2017 11:55 — Новости Общества | БДГ
Председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович предложил отправлять безработных на общественных работах.
Мясникович условно разделил так называемых тунеядцев, или тех, кто не занят в общественном производстве, на три категории.
«Первая - это те, кто хотел бы работать, но им надо помочь с трудоустройством. Кто-то хотел бы создать собственное дело. И где-то приблизительно треть тех, кто не работает и не хочет работать. Их надо привлекать в том числе для выполнения общественных работ. Мы с руководством Лунинецкого района договорились, что в основном это будут два направления. Первое - это то, что касается уходных работ по мелиоративным системам. Здесь очень большой объем мелиорированных земель. Нужно проводить уборочные работы, расчистку каналов», -
Он также заметил, что руки нужны для переработки лесных ресурсов, бурелома и другого хлама в лесах и последующей реализации изготовленной из древесины продукции.
Мясникович также отметил, что при реализации мер декрета №3 необходимо персонифицировать подход, учесть людей, которые хотят работать и тех, кто находится в теневом секторе экономики. Мясникович уверен, что местные власти знают о таких лицах и должны ими заниматься.
Напомним, что Александр Лукашенко
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Председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович предложил отправлять безработных на общественных работах.
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