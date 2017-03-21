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Мясникович предлагает отправить безработных на общественные работы

22.03.2017 11:55 — Новости Общества | БДГ  
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Председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович предложил отправлять безработных на общественных работах.

Мясникович условно разделил так называемых тунеядцев, или тех, кто не занят в общественном производстве, на три категории.

«Первая - это те, кто хотел бы работать, но им надо помочь с трудоустройством. Кто-то хотел бы создать собственное дело. И где-то приблизительно треть тех, кто не работает и не хочет работать. Их надо привлекать в том числе для выполнения общественных работ. Мы с руководством Лунинецкого района договорились, что в основном это будут два направления. Первое - это то, что касается уходных работ по мелиоративным системам. Здесь очень большой объем мелиорированных земель. Нужно проводить уборочные работы, расчистку каналов», - отметил Мясникович.

Он также заметил, что руки нужны для переработки лесных ресурсов, бурелома и другого хлама в лесах и последующей реализации изготовленной из древесины продукции. 

Мясникович также отметил, что при реализации мер декрета №3 необходимо персонифицировать подход, учесть людей, которые хотят работать и тех, кто находится в теневом секторе экономики. Мясникович уверен, что местные власти знают о таких лицах и должны ими заниматься.

Напомним, что Александр Лукашенко принял решение откорректировать скандальный декрет о тунеядстве и до конца приостановить сбор налога. Он поручил чиновникам за это время доработать Декрет № 3, однако накануне он заявил, что не отменял и не приостанавливал документ. При этом Министерство труда и социальной защиты Беларуси уже подготовило пакет предложений по внесению изменений в декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества».

 
 
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Председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович предложил отправлять безработных на общественных работах.

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