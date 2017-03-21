Председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович предложил отправлять безработных на общественных работах.

Мясникович условно разделил так называемых тунеядцев, или тех, кто не занят в общественном производстве, на три категории.

«Первая - это те, кто хотел бы работать, но им надо помочь с трудоустройством. Кто-то хотел бы создать собственное дело. И где-то приблизительно треть тех, кто не работает и не хочет работать. Их надо привлекать в том числе для выполнения общественных работ. Мы с руководством Лунинецкого района договорились, что в основном это будут два направления. Первое - это то, что касается уходных работ по мелиоративным системам. Здесь очень большой объем мелиорированных земель. Нужно проводить уборочные работы, расчистку каналов», - отметил Мясникович.

Он также заметил, что руки нужны для переработки лесных ресурсов, бурелома и другого хлама в лесах и последующей реализации изготовленной из древесины продукции.

Мясникович также отметил, что при реализации мер декрета №3 необходимо персонифицировать подход, учесть людей, которые хотят работать и тех, кто находится в теневом секторе экономики. Мясникович уверен, что местные власти знают о таких лицах и должны ими заниматься.