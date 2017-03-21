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Посольство Украины в РБ обеспокоено информационной гигиеной местных СМИ

22.03.2017 12:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мар — Sputnik. Посольство Украины отреагировало на участившиеся в последнее время упоминания Украины, как страны, которая может быть причастна к поддержке белорусской оппозиции.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая Могилев, рассказал, в частности, о лагерях боевиков. "Один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. Деньги шли через Польшу и Литву к нам", — заявил Лукашенко.

"Посольство Украины в Беларуси с сожалением отмечает, что в последнее время для белорусского информационного пространства актуальными стали вопросы информационной гигиены: обвинения граждан Украины в возможной причастности к экстремистской деятельности", — говорится в заявлении посольства Украины в Беларуси.

По мнению украинских дипломатов, такие информационные пассажи оскорбляют честь и достоинство украинских граждан, а также "не способствуют поддержанию авторитета Беларуси как миролюбивой площадки для развития конструктивного диалога, нацеленного на поддержание добрососедских отношений с Украиной", — говорится в сообщении.

Украина фигурировала также и в фильме "Звонок другу", показанном на белорусском телевидении. В картине прозвучали отрывки записей телефонных разговоров белорусского политика Николая Статкевича и украинского бизнесмена Александра Сманцера. Из разговоров следовало, что украинец помогал белорусской оппозиции деньгами.

Кроме того в понедельник, белорусские пограничники отчитались об инциденте на белорусско-украинской границе. В районе пункта пропуска "Александровка" неизвестные на автомобиле Jeep попытались прорваться через ПП. Как позднее было установлено, в машине были самодельная бомба, гранаты и пистолет с патронами. Однако позже выяснилось, что автомобиль выехал из Беларуси, и, не заезжая на украинские пункты пропуска, попытался вернуться обратно.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 21
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В заявлении, опубликованном на официальной странице украинского диппредставительства, отмечается, что информационные пассажи, которые оскорбляют честь и...

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