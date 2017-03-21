Суд приговорил бывшего милиционера и гендиректора ОАО «Миноблавтотранс» Виктора Русака к пяти годам колонии усиленного режима. Его имущество будет конфисковано.



На Виктора Русака наручники надели в начале 2015 года. Фото: Катерина Борисевич

Виктора Русака обвиняли по пяти статьям Уголовного кодекса. По версии следствия, он покупал за счет предприятия мебель, технику, отправлял своих сотрудников в рабочее время работать у себя на даче. Сумма ущерба составила 21,5 тысячи долларов.

По мнению гособвинителя, вина Виктора Русака, бывшего руководителя «Миноблавтотранса», полностью доказана. Прокурор просил приговорить его к 6 годам лишения свободы, конфисковать все имущество обвиняемого и оштрафовать его на 200 базовых величин (4600 рублей).

Приговор суда был менее строгим — 5 лет колонии усиленного режима и конфискация имущества.

Напомним, сам бывший чиновник и его адвокат не согласны со многими пунктами обвинения, и просили не лишать свободы.

— В течение всей своей жизни я стремился действовать в рамках закона и интересах службы. Добросовестно исполнял свои должностные обязанности. Когда я был начальником органа внутренних дел, в течение семи лет работникам бесплатно было выделено 132 квартиры. Благодаря своей жизненной активной позиции в мае 1990 года был избран жителями Центрального района депутатом Верховного Совета XII созыва, — обратился в своем последнем слове к суду Виктор Русак. — Точно так же я активно стал работать в должности гендиректора ОАО «Миноблавтотранс», предприятие из убыточного превратилась в прибыльное. Мне хотелось бы, чтобы все выше сказанное было учтено судом. Хотя я прекрасно понимаю, что такой послужной список не может при принятии решения быть весомым из-за моих глупостей, проступков, которые я совершил в окончании своей трудовой деятельности. Я виновен перед обществом и государством, прошу прощения за содеянное. Чистосердечно раскаиваюсь и прошу вас учесть отбытое мною наказание (два года) и не лишать меня свободы.