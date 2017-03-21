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Бывшего директора Миноблавтотранса приговорили к 5 годам колонии
22.03.2017 12:14 — Новости Общества | Tut.by
Суд приговорил бывшего милиционера и гендиректора ОАО «Миноблавтотранс» Виктора Русака к пяти годам колонии усиленного режима. Его имущество будет конфисковано.
Виктора Русака
По мнению гособвинителя, вина Виктора Русака, бывшего руководителя «Миноблавтотранса», полностью доказана. Прокурор просил приговорить его к 6 годам лишения свободы, конфисковать все имущество обвиняемого и оштрафовать его на 200 базовых величин (4600 рублей).
Приговор суда был менее строгим — 5 лет колонии усиленного режима и конфискация имущества.
Напомним, сам бывший чиновник и его адвокат не согласны со многими пунктами обвинения, и просили не лишать свободы.
— В течение всей своей жизни я стремился действовать в рамках закона и интересах службы. Добросовестно исполнял свои должностные обязанности. Когда я был начальником органа внутренних дел, в течение семи лет работникам бесплатно было выделено 132 квартиры. Благодаря своей жизненной активной позиции в мае 1990 года был избран жителями Центрального района депутатом Верховного Совета XII созыва, — обратился в своем
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Суд приговорил бывшего милиционера и гендиректора ОАО "Миноблавтотранс" Виктора Русака к пяти годам колонии усиленного режима. Его имущество будет конфисковано.
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