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Прокуратура региона предложила разрешить школьникам бесплатный проезд к месту учебы и в выходные

22.03.2017 12:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Прокуратура Витебской области предлагает, чтобы школьникам дали право бесплатного проезда к месту учебы и в выходные дни, сообщает Генпрокуратура.

Постановление Совмина № 202 от 16 февраля 2011 года предоставляет учащимся право бесплатного проезда на городском транспорте от места жительства к месту учебы и обратно. Учащиеся могут делать с 1 сентября по 30 июня.

Однако бесплатный проезд предоставлен лишь при поездках в школы и гимназии. Дорогу в учреждения дополнительного образования, спорта и культуры детям нужно оплатить.

Известны факты требования у учащихся оплаты проезда в субботу и воскресенье, когда они направлялись в школы, дворцы и центры творчества, которые также являются местом учебы в виде шестого школьного дня и дополнительного образования.

Однако постановление Совмина рекомендует местным депутатам поддерживать учащихся при проезде на городском транспорте и в иных случаях. Следовательно, есть возможность предусмотреть право бесплатного проезда для учащихся при поездке не только к школам и гимназиям, но и к учреждениям дополнительного образования, спорта и культуры в выходные.

Прокурор Витебской области Вадим Сущинский предложил облсовету депутатов рассмотреть на очередной сессии этот вопрос и предоставить учащимся бесплатный проезд не только к месту учебы, но и местам дополнительной занятости в выходные дни. Письмо на эту тему отправили и губернатору.

 
 
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Прокурор Витебской области Вадим Сущинский предложил облсовету депутатов рассмотреть на очередной сессии этот вопрос и предоставить учащимся бесплатный проезд...

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