Супруга российского космонавта с белорусскими корнями Олега Новицкого выходит с мужем на видеосвязь (здесь ее принято называть "приватка") — только раз в неделю. Зато каждый день отправляет супругу на МКС фотографии и короткие видеоролики из жизни семьи — вот пришли гости, вот младшая дочка Рита научилась ползать. О том, что такое быть женой космонавта и как пережить полугодовую командировку супруга в космос, корреспондент Sputnik Елена Васильева побеседовала с Юлией Новицкой.



© Sputnik / Виктор Толочко Космические миры Ивана Миско

"Мне не нравится словосочетание "жена космонавта"

- Недавно в своем "Блоге жены космонавта" на сайте "Роскосмоса" вы писали, мол, как только муж уезжает или улетает в командировку, дома всегда что-то случается. Чему успели научиться за время командировок супруга на МКС?

- Семья космонавта такая же, как любая другая, да и женщины одинаковы в своем отношении к дому. То, что беспокоит всех женщин, волнует и жен космонавтов: когда ребенок болеет, плачет по ночам, не хватает мужа. Но я понимаю, что он, в некотором смысле, сам себе не принадлежит: как бы мне ни хотелось, чтобы он находился рядом, пока не закончится космическая командировка, его не увижу. Остается только ждать.



© Фото: личный архив семьи Новицких Жена и дочери космонавта Новицкого с нетерпением ждут возвращения отца с космической орбиты

Раньше мой муж был военным летчиком, и многому я научилась именно тогда: мы были молодыми, попали в далекий гарнизон, как всей стране, в 90-е нам не платили зарплату. Когда родилась наша старшая дочь Яна, супруг тоже был в долгой командировке, которая продлилась одиннадцать месяцев — отличие от МКС в том, что он мог по крайней мере один — два раза в месяц в выходные возвращаться домой.

Я знаю и как гвоздь забить, и как кафель положить, и поштукатурить могу, и обои поклеить. Не люблю все это делать, но если нужно — могу. Думаю, большинство женщин согласятся: когда муж в командировке, всем приходится это делать. И лампочку вкрутить, и снег расчистить у гаража — все могу, и хоть ребята, коллеги супруга, мне помогают, могу и сама с лопатой выйти. Русская женщина — уникальная. Она может все: и коня на скаку остановить, и в горящую избу войти, и вкусный обед приготовить — и я знаю много примеров таких женщин в жизни.

- И пока муж в командировке, вы ведете "Блог жены космонавта"…

- Мне не очень нравится словосочетание "жена космонавта". Не важно, чья я жена — летчика, космонавта, инженера… Мне не хотелось бы, чтобы меня воспринимали как жену космонавта, но судьба всякий раз поворачивается таким образом, что от этого "звания" мне не уйти. И даже проект, который я веду на сайте "Роскосмоса", так и назвали: сперва — "Дневник жены космонавта", затем — "Блог жены космонавта".



© Фото: личный архив семьи Новицких Космонавт Олег Новицкий с младшей дочерью - совсем скоро ему предстоит убыть на МКС

Представьте: за три месяца не съесть ни яблочка

- Вам не хватает супруга, а чего не хватает ему?

- Очень не хватает чего-то простого, земного, к чему мы привыкли. Нам, тем, кто остается на земле, легче: у нас забрали мужа, папу, но оставили привычную обстановку. А у них забрали даже земное притяжение. Разумеется, это любимая работа, они мечтали о ней и никто из них не говорит о том, что там тяжело. Но все ребята рассказывают, как хочется постоять под душем, почувствовать на теле капли воды — там они на протяжении всей командировки вынуждены обходиться влажными салфетками.



© Sputnik / Виктор Толочко Скульптор Иван Миско: дожил до персональной выставки на орбите!

Я регулярно спрашиваю, что у него на обед, на завтрак: еда там очень вкусная, но не хватает земной. Недавно к ним пришел "Прогресс" (серия транспортных беспилотных грузовыx космических кораблей, разработанная для снабжения космических станций — Sputnik), и когда я спросила, чем он занимается, Олег ответил, что ест яблоко. Я задумалась и говорю — а ведь ты крайний раз ел свежий фрукт в середине ноября! А был уже февраль.

Почти три месяца ребята были лишены свежих фруктов и овощей. Попробуйте дома за три месяца не съесть ни одного яблочка, ни огурчика, ни помидорчика…

Ему хочется и поездить за рулем машины, пройтись по лесу, посидеть с нами за столом, лечь на диван у телевизора, поиграть с Ритулей — нашей младшей дочкой.

- Сейчас космонавты могут общаться с семьей по видеосвязи — удается ли хотя бы в таком формате семье побыть наедине с отцом и мужем или перед экраном собирается толпа родственников?

— Приватная видеоконференция проходит по выходным раз в неделю, сейчас супругам космонавтов установили программы для связи на специальный компьютер. А по телефону он может звонить мне каждый день. Порой на "приватке" только мы с дочерьми, а иногда собираются друзья. Например, в январе приезжали однокашники Олега по Борисоглебскому училищу. Одну "приватку" мы приурочили к 23 февраля — собрались сослуживцы по Буденовскому полку. Иногда Олег просит позвать друзей, часто приезжает семья моей сестры, которая живет в соседнем городе, недавно приезжали родные Олега из Беларуси. А в прошлый раз были только я и дети: пустили Ритулю ползать по полу, показывали папе, что мы умеем — как делаем ладушки, например. "Приватка" длилась почти полтора часа, в основном все крутилось вокруг Ритули.

Фотографии отправляю ему каждый день, снимаю коротенькие видео. Для него такая форма психологической поддержки оказалась очень важной. Пусть это несколько минут, но он видит, как Рита растет, чем мы занимаемся, как гости приезжают — стараемся создать эффект присутствия.



© Фото: личный архив семьи Новицких На орбите психологическая поддержка семьи очень важна - поэтому все с нетерпением ждут "приватки" по выходным

Будильник на вечер: МКС пролетает над нами

- По крайней мере раз в год — в День космонавтики — люди смотрят в небо чаще, чем обычно, а как в семье космонавта отмечают этот праздник?

— Семья отмечает праздник обычно без мужа. Кто-то летает, кто-то в служебной командировке, многих приглашают на встречи в другие города. Смеемся порой — часто ребята приезжают домой только чтобы поменять чемодан, очень уж много приходит писем с просьбами к космонавтам приехать в этот день в школы, в вузы, на предприятия. В прошлом году тех, кто был не в отъезде, приглашали в Кремлевский дворец — на празднование 55-летнего юбилея полета Юрия Гагарина. Где муж будет отмечать праздник в этом году, понятно — на борту станции, но там этот день скорее всего будет выходным.

- Несмотря на все лишения, которые терпят космонавты, неужели ни разу не хотелось оказаться на его месте?

- О подготовке космонавтов я знаю много как жена и как журналист — про полеты в невесомости, тренировки в сурдокамере, выживание в различных климато-географических зонах, парашютные прыжки… Вижу, как это тяжело, сколько сил ребята на это тратят, какое колоссальное нужно здоровье и какие волевые качества. Это тяжело и физически, и морально. И ради красного словца говорить, что хотела бы стать космонавтом, не буду.

Каждый должен профессионально заниматься тем, что умеет. Если у меня как журналиста через свой блог получится внести лепту в популяризацию пилотируемой космонавтики, если люди начнут смотреть на звезды, интересоваться работой МКС, от моей работы будет большая польза, чем если бы я просто сказала, что хочу полететь в космос.

- Даже захотелось посмотреть в небо и поискать МКС. Часто выискиваете станцию среди звезд?

— У меня установлена программа на смартфоне, которая показывает, когда и во сколько станция пролетает над Звездным городком. Правда, небо здесь редко безоблачное. Но я всегда завожу будильник, и если небо ясное, беру Ритулю на руки и мы вместе смотрим, как над нами пролетает папа.