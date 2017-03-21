МИНСК, 22 мар – Sputnik. Суд Гомельского района вынес приговор пятерым сельчанам, которые в ноябре 2016 года оказали сопротивление сотрудникам ГАИ и угрожали им расправой, сообщила Sputnik в среду пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.



© Sputnik / Виктор Толочко Гомелем Гаишники под отстреливались от напавших на них отца и сыновей

Инцидент между жителями Гомельского района и инспекторами произошел 9 ноября прошлого года в поселке Поляна: нетрезвый водитель автомобиля и его родственники устроили потасовку с милиционерами , угрожали им применение физической силы. Чтобы утихомирить граждан, инспекторы были вынуждены применить газовый баллончик и произвести предупредительный выстрел в воздух.

"Нетрезвым родственникам, угрожавшим сотруднику ГАИ, постановлен приговор: троим мужчинам и двум женщинам назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на три года каждому из мужчин, а женщинам – на два года каждой", – сказала Барсукова.

Она также уточнила, что все они были признаны виновными по ст. 364 Уголовного кодекса Беларуси – насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

По словам Барсуковой, приговор в силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.

Как ранее сообщал Sputnik, после инцидента троих мужчин – отца и его сыновей – задержали. Максимальное наказание, которое грозило дебоширам, – лишение свободы на срок до шести лет.