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Нападение на гаишников под Гомелем: сельчане получили условные сроки
22.03.2017 12:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мар – Sputnik. Суд Гомельского района вынес приговор пятерым сельчанам, которые в ноябре 2016 года оказали сопротивление сотрудникам ГАИ и угрожали им расправой, сообщила Sputnik в среду пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.
© Sputnik / Виктор Толочко
Гаишники под Гомелем отстреливались от напавших на них отца и сыновей
Инцидент между жителями Гомельского района и инспекторами произошел 9 ноября прошлого года в поселке Поляна: нетрезвый водитель автомобиля и его родственники
"Нетрезвым родственникам, угрожавшим сотруднику ГАИ, постановлен приговор: троим мужчинам и двум женщинам назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на три года каждому из мужчин, а женщинам – на два года каждой", – сказала Барсукова.
Она также уточнила, что все они были признаны виновными по ст. 364 Уголовного кодекса Беларуси – насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.
По словам Барсуковой, приговор в силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.
Как ранее сообщал Sputnik, после инцидента троих мужчин – отца и его сыновей – задержали. Максимальное наказание, которое грозило дебоширам, – лишение свободы на срок до шести лет.
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Суд назначил отцу-дебоширу и его сыновьям по три года условно, ехавшим в машине женщинам – по два.
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