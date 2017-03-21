МИНСК, 22 мар — Sputnik. Суд Первомайского района Минска приговорил бывшего директора "Миноблавтотранса" Виктора Русака к пяти годам лишения свободы, передает корреспондент Sputnik из зала суда в среду.

Суд признал Русака виновным по ряду статей, по которым ему было предъявлено обвинение, по части эпизодов оправдал. Согласно приговору суда, бывший чиновник признан виновным по статье 210 "Хищение" и ему назначено пять лет лишения свободы, также ему назначено два года лишения свободы по статье 295 "Незаконное хранение огнестрельного оружия", а также по статье 424 "Превышение служебных полномочий" ему назначено лишение свободы сроком четыре года. В итоге, он приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.

Также ему назначена конфискация всего арестованного имущества, а также запрет занимать определенные должности сроком на пять лет.

Русак оправдан по статье 218 "Организация умышленного повреждения имущества, повлекшего причинение ущерба в значительном размере", по статье 426 "Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности".

В соответствии с приговором суда, в срок наказания Русаку будет зачтен срок отбывания под стражей с середины марта 2015 года. Приговор не окончательный и он может быть обжалован в течение десяти суток.

Во время предварительного расследования Русак возместил 21 тысячу долларов — такова была сумма ущерба, в соответствии с предъявленным обвинением.