С 22 марта в Гомеле введен новый автобусный маршрут № 53 «Первая школа — поселок Ченки», пока как экспериментальный, сообщает газета «Гомельские ведомости».

Автобус будет отправляться от остановочного пункта «Первая школа» по улице Ильича, далее следовать по Ленинградской, Севастопольской, Буденного, Зайцева, автомобильной дороге Н-4091 в прямом направлении и по автомобильной дороге Н-4091, улице Зайцева, Ильича в обратном направлении.