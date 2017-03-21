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В Гомеле запустили новый автобусный маршрут "Первая школа - Ченки"
22.03.2017 12:59 — Новости Общества | Tut.by
С 22 марта в Гомеле введен новый автобусный маршрут № 53 «Первая школа — поселок Ченки», пока как экспериментальный,
Автобус будет отправляться от остановочного пункта «Первая школа» по улице Ильича, далее следовать по Ленинградской, Севастопольской, Буденного, Зайцева, автомобильной дороге Н-4091 в прямом направлении и по автомобильной дороге Н-4091, улице Зайцева, Ильича в обратном направлении.
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С 22 марта в Гомеле введен новый автобусный маршрут № 53 "Первая школа - поселок Ченки", пока как экспериментальный.
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