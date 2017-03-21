МИНСК, 22 мар — Sputnik. Сотрудниками правоохранительных органов за сбыт наркотиков в Минске был задержан 36-летний оршанец, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.



© Sputnik Рамиль Ситдиков Очередной закладчик психотропов задержан в Минске

Мужчина был задержан в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание причастных к незаконному обороту наркотиков лиц.

Согласно заключениям экспертов, наркотическим средством, обнаруженном у задержанного, оказался гашиш. В ходе предварительного расследования выяснилось, что мужчина привез наркотик из России для того, чтобы продать в Минске. Оперативники изъяли у оршанца около 60 граммов наркотика.

Как отметили в ГУВД, задержанный работал токарем на одном из заводов в столице и ранее не привлекался к уголовной ответственности.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества либо без конфискации.