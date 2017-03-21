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Оршанец продавал в Минске привезенный из России гашиш
22.03.2017 13:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мар — Sputnik. Сотрудниками правоохранительных органов за сбыт наркотиков в Минске был задержан 36-летний оршанец, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.
© Sputnik Рамиль Ситдиков
Мужчина был задержан в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание причастных к незаконному обороту наркотиков лиц.
Согласно заключениям экспертов, наркотическим средством, обнаруженном у задержанного, оказался гашиш. В ходе предварительного расследования выяснилось, что мужчина привез наркотик из России для того, чтобы продать в Минске. Оперативники изъяли у оршанца около 60 граммов наркотика.
Как отметили в ГУВД, задержанный работал токарем на одном из заводов в столице и ранее не привлекался к уголовной ответственности.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества либо без конфискации.
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Мужчина работал токарем на одном из заводов в столице, ранее к ответственности не привлекался.
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