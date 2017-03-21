Несколько выходцев из патриотического клуба Бобруйска задержаны сотрудниками органов. Об этом сообщает активистка Наста Дашкевич на своей странице в Facebook.

Минчанка уточнила TUT.BY, что информацию она получила от родных и друзей задержанных. Большинство из списка — в прошлом члены одного патриотического клуба.

«Руководитель клуба — Николай Михальков. Клуб обычный, спортивно-патриотический. Легальный. На базе школы. Находится клуб в Бобруйске», — сообщила Наста Дашкевич.

По ее информации, сам Михальков не задержан. Но при попытке TUT.BY дозвониться ему номер оказался отключенным. Активистка сообщает о девяти задержанных , известны пять новых имен, имя шестого не называется:

- Дукшт Вячеслав Александрович, 1992 года рождения, Марьина Горка, спецназовец.

- Андрей Комлик-Ямацин.

- Грек Ильи Геннадьевич, 1992 года рождения, замначальника по идеологии в Сморгонском пограничном отряде Гродненской области.

- Михальков Ян, сын руководителя клуба Николая Михалкова. Военный.

- Абрамов Алексей Анатольевич, 1979 года рождения.

- имя еще одного задержанного не сообщается, «надеются, что взяли за компанию и человек случайный», работает в пограничных структурах.

Также в списке указаны Андрей Дундуков, бывший активист «Белого легиона», сейчас спасатель республиканского отряда специального назначения в звании прапорщика; еще один выходец из «Белого легиона» Мирослав Лазовский; а также книгораспространитель Алесь Евдахо. О задержании всех троих уже сообщалось ранее.

Напомним, накануне Александр Лукашенко заявил , что в Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков.

«Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там), — сказал Александр Лукашенко. — Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием».

Отметим, что задержания начались вечером 22 марта.