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В соцсетях сообщают о задержании выходцев из патриотических клубов
22.03.2017 13:38 — Новости Общества | Tut.by
Несколько выходцев из патриотического клуба Бобруйска задержаны сотрудниками органов. Об этом
Минчанка уточнила TUT.BY, что информацию она получила от родных и друзей задержанных. Большинство из списка — в прошлом члены одного патриотического клуба.
«Руководитель клуба — Николай Михальков. Клуб обычный, спортивно-патриотический. Легальный. На базе школы. Находится клуб в Бобруйске», — сообщила Наста Дашкевич.
По ее информации, сам Михальков не задержан. Но при попытке TUT.BY дозвониться ему номер оказался отключенным. Активистка сообщает
- Дукшт Вячеслав Александрович, 1992 года рождения, Марьина Горка, спецназовец.
- Андрей Комлик-Ямацин.
- Грек Ильи Геннадьевич, 1992 года рождения, замначальника по идеологии в Сморгонском пограничном отряде Гродненской области.
- Михальков Ян, сын руководителя клуба Николая Михалкова. Военный.
- Абрамов Алексей Анатольевич, 1979 года рождения.
- имя еще одного задержанного не сообщается, «надеются, что взяли за компанию и человек случайный», работает в пограничных структурах.
Также в списке указаны Андрей Дундуков, бывший активист «Белого легиона», сейчас спасатель республиканского отряда специального назначения в звании прапорщика; еще один выходец из «Белого легиона» Мирослав Лазовский; а также книгораспространитель Алесь Евдахо. О задержании всех троих уже
Напомним, накануне Александр Лукашенко
«Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там), — сказал Александр Лукашенко. — Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием».
Отметим, что задержания начались вечером 22 марта.
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Большинство из списка - в прошлом члены одного патриотического клуба.
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