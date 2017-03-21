В Витебске подводят итоги первого тура открытого конкурса «Азбука-УНОВИС» , посвященного наследию творческого объединения УНОВИС. Идеи, как могут выглядеть детские и молодежные площадки в городе, на конкурс прислали 36 участников из Беларуси, России и Израиля, сообщил TUT.BY куратор проекта Сергей Русецкий.

— Цели конкурса — популяризация наследия витебского авангарда начала ХХ века, а также совершенствование городского пространства. В жюри — 8 авторитетных специалистов в области искусства и дизайна, а возглавляет его главный архитектор Витебска Андрей Макеев. Эксперты отобрали по 3 лучшие работы в каждой из трех номинаций — эти проекты вышли во второй тур конкурса. Произведения оценивали анонимно. Жюри обращало внимание на оригинальность проекта, выразительность отражения в нем идей УНОВИС и его соответствие требованиям безопасности, — пояснил Сергей Русецкий.

Победителями первого тура в номинации «Игровые площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста» стали проекты Вероники Езепчик, Вероники Кривоносовой, Марии Ермолаевой.



Проект Вероники Кривоносовой

Во второй тур в номинации «Игровые площадки для детей старшего школьного возраста» вышли проекты Елены Огольцовой, Дмитрия Руженцова, Кирилла Клыса.



Проект Елены Огольцовой

Больше всего участников собрала номинация «Рекреационные объекты без возрастных ограничений». Лучшими стали работы Маргариты Севко, Марины Балык и совместный проект Алины Дружининой, Елены Тимофеевой и Кирилла Пекача.



Проект Маргариты Севко

Во втором туре полуфиналисты проведут открытую защиту своих работ. Она состоится 26 марта в выставочном зале музея «Витебский центр современного искусства» (пр. Белобородова, 5). Начало в 12.00. Вход свободный.

Организаторы конкурса — горисполком, Витебский государственный технологический университет и социально-культурное учреждение «Витебск для меня».