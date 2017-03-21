Днем 22 марта стало известно, что в Беларуси массово задерживают выходцев из патриотического клуба «Патриот». Среди задержанных — Ян Михальков. TUT.BY поговорил с его отцом и руководителм клуба «Патриот» Николаем Михальковым.



Николай Михальков. Фото: Андрей Журавлев, komkur.info

— Я уже устал от потока негативной информации и, честно говоря, не понимаю, что происходит. Сегодня утром мне позвонили по телефону правоохранители и сообщили, что Яна задержали. Они назвали еще какую-то статью [по подозрению в которой его задержали], но, видимо, ошиблись с номером, потому что это какая-то статья о банкротстве — я потом проверял.

Последний раз с сыном Николай Михальков общался в воскресенье. 23-летний Ян был на тот момент в расположении — он служит в одной из военных частей Гомельской области. Все было хорошо, говорит Михальков-старший.

О задержании он говорит так: «Я понимаю одно: военнослужащий среди недели не может находиться непонятно где, это абсурд».

Утром 22 марта правоохранители сообщили Николаю Николаевичу о задержании сына.

— Я после воскресенья с ним и не созванивался, привык доверять своему ребенку. К тому же он живет отдельно, у него своя семья — недавно женился.

— Я адекватный человек и уверен в адекватности сына. Я своих детей воспитывал в любви к своей стране и своему народу, уважению к государственным институтам, прививал семейные ценности, — добавляет Николай Михальков. — У Яна были планы и желания строить военную карьеру, и вдруг — такое. Я знаю своего ребенка, он на ерунду точно не подпишется.

Он также рассказал, что ни о ком из списка задержанных накануне, не слышал и не знает, являются ли эти люди знакомыми или друзьями его сына, либо никакого отношения к нему не имеют.