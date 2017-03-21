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Штык-ножи и кортики обнаружили таможенники в двух автобусах
22.03.2017 14:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мар — Sputnik. Сотрудники таможни пресекли две попытки провоза холодного оружия из Польши в Беларусь, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете.
Оба случая были зафиксированы в ПТО "Варшавский мост". Сначала в технологической нише под обшивкой микроавтобуса Mercedes Sprinter, которым управлял могилевчанин, были обнаружены два штык-ножа и кортик примерной стоимостью около 7,5 тысячи долларов.
Микроавтобус и холодное оружие были изъяты до решения суда.
Затем при осмотре рейсового автобуса Setra, который следовал в Беларусь из Германии, у гражданина России был обнаружен подлежащий декларированию швейцарский военный кинжал 1943 года выпуска.
В отношении россиянина был начат административный процесс по ч. 1, ст. 14,5 административного кодекса Беларуси.
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В первом случае могилевчанин спрятал холодное оружие в тайнике, во втором - россиянин вез раритетный армейский кинжал в рейсовом автобусе.
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