Общественное объединение «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» не удовлетворено состоянием белорусскоязычного образования в начальных классах Могилева. Об этом председатель Могилевской городской организации ТБМ Олег Дьячков заявил после прошедшего 21 марта в Могилеве с участием работников учреждений образования заседания круглого стола, на котором обсуждались первые итоги проведения единого дня белорусской речи в младших классах.



Ученицы белорусскоязычного класса в могилевской СШ № 34 Татьяна Турандина и Эвелина Самойленко. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В мае 2016 года в Могилеве состоялся круглый стол по вопросам белорусскоязычного обучения. Тогда решили проводить в детских садах и школах по четвергам дни белорусской речи. Обявили также о наборе в белорусскоязычные первые классы средних школ № 19 и 34. Сегодня в городе по-белорусски в первом классе получают образование лишь четыре ученицы в СШ № 34.

По мнению Олега Дьячкова, далеко не во всех учебных заведениях прислушались к рекомендациям, выработанным во время прошлогоднего круглого стола. Он сообщил, что когда проводит экскурсии по-белорусски для учеников младших классов, дети ничего не понимают, воспринимая государственный язык как иностранный. А это, по его мнению, свидетельствует о том, что в старших группах детских садов у них или не проводились, или некачественно проводились занятия по белорусскому языку.

Дьячков также сообщил, что далеко не во всех школах проводились дни белорусской речи, а переданные управлению образования дидактические материалы, в частности белорусскоязычные мультфильмы, мало где демонстрировались.

Дьячков обратил внимание на то, что объявления о наборе в белорусскоязычные классы не были вывешены в ряде учреждений образования, то есть информирование родителей о возможности отдать ребенка в класс с белорусским языком обучения не было повсеместным.

Мать одной из обучающихся по-белорусски первоклассниц Галина Турандина считает целесообразным не только активное информирование о возможности учиться в классах с белорусским языком, но и создание таких классов в каждой школе.

Заместитель начальника городского управления образования Татьяна Кондратьева рекомендовала собравшимся, чтобы белорусскоязычные дни в школах были тематическими и проводились также в каникулярное время.

— Усовершенствовать и активизировать работу накануне приема в первые классы с родителями по вопросу выбора языка обучения. Не только в заявлениях должен быть указан язык белорусский или русский, но нужно и проинформировать родителей о возможности обучения на белорусском языке в средних школах № 1 и 34 на всех родительских собраниях, — заявила чиновница.

Рекомендовано размещать объявления о приеме в первый класс с белорусским языком обучения на информационных стендах для родителей в школах и детских садах.

— Ничего нового я не услышал. Проблемные вопросы мы так и не обсудили. Что было сделано правильно или неправильно, что в этом году мы должны сделать по-другому? Об этом не говорилось. Продублированы те же самые предложения, которые были в прошлом году. Думаю, эффект от них будет таким же низким, как и тогда, — сказал БелаПАН Дьячков.