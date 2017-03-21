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На Августовском канале начался ремонт шлюза Домбровка
22.03.2017 14:00 — Новости Общества | Tut.by
На Августовском канале начался текущий ремонт шлюза Домбровка, в рамках которого будут заменены детали, пришедшие в негодность. В межсезонье специалисты УП «Гродномелиоводхоз» подготавливали водно-инженерные сооружения к туристическому сезону,
Вновь изготовлены и заменены верхние ворота, пришедшие в негодность. Также произведен текущий ремонт судоходного шлюза Волкушек. Здесь планируется строительство двух лодочных причалов.
Деревянные детали также заменены на шлюзе Немново. От пограничного моста произведена очистка канала вниз по течению по обе стороны на протяжении одного километра. Сейчас специалисты работают на шлюзе Домбровка.
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На Августовском канале начался текущий ремонт шлюза Домбровка, в рамках которого будут заменены детали, пришедшие в негодность. В межсезонье специалисты УП...
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