|
Массовые аресты в Беларуси продолжаются
22.03.2017 15:27 — Новости Общества | БДГ
После вчерашнего заявления Александра Лукашенко о лагерях для подготовки боевиков, по стране прокатилась новая волна арестов.
Сегодня стало известно, что
Однако на этом задержания не закончились. По
Как рассказал «
«Я в шоке и, если честно, не понимаю, что происходит. Наш военно-спортивный клуб ― это официальная структура отдела образования. Мы никакого отношения не имеем к экстремизму. Боевиков я не готовлю ― это однозначно. Наши воспитанники поступают в высшие учебные заведения, в том числе и силового блока. Более того: нас «эта» структура сама контролирует. У нас есть куратор «сверху». Поэтому я шоке от раздутого скандала и от этого всего», - отметил он.
Есть информация о том, что тремя задержанными власти не обошлись: сейчас в списке уже десять человек, среди которых бывшие военнослужащие. Данный список, вероятнее всего, будет дополняться. Стоит отметить, что среди задержанных - сын Михалькова.
Как
О задержаниях сообщили журналистам родственники. Список пока таков: Грек Илья, Дукшт Вячеслав, Дундуков Андрей, Михальков Ян, Лозовский Мирослав, Евдахо Александр, Абрамов Алексей, Комлик-Яматин Андрей, Борстак Сергей.
На выходных в сети появились листовки, якобы распространяемые «Белым легионом» с разного рода призывами к общественности. От имени задержанного Лозовского также распространялись призывы к участию в акции 25 марта. Однако Лазовский сообщил, что его страницу взломали, а «Белый легион», как давно известно, прекратил свое существование еще в 2000-ые.
Всего с начала марта в Беларуси были задержаны почти 250 человек, из них 80 находятся под арестом. По стране прошли десятки акций протеста, однако власти уверны, что на площади выходят не простые люди, а проплаченные провокаторы, которые намерены расшатать белорусскую стабильность.
25 марта оппозиция
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После вчерашнего заявления Александра Лукашенко о лагерях для подготовки боевиков, по стране прокатилась новая волна арестов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии