После вчерашнего заявления Александра Лукашенко о лагерях для подготовки боевиков, по стране прокатилась новая волна арестов.

Сегодня стало известно, что были задержаны : бывший лидер «Белого легиона» Мирослав Лазовский, распространитель книг Алесь Евдахо, любитель экстремального туризма и страйкбола Андрей Дундуков.

Однако на этом задержания не закончились. По информации «Нашей Нивы», задерживают не только бывших активистов «Белого легиона», но и участников лагеря «Патриот», который работает под Бобруйском.

Как рассказал « Еврорадио » руководитель «Патриота» Николай Михальков, все происходящее вызывает у него шок.

«Я в шоке и, если честно, не понимаю, что происходит. Наш военно-спортивный клуб ― это официальная структура отдела образования. Мы никакого отношения не имеем к экстремизму. Боевиков я не готовлю ― это однозначно. Наши воспитанники поступают в высшие учебные заведения, в том числе и силового блока. Более того: нас «эта» структура сама контролирует. У нас есть куратор «сверху». Поэтому я шоке от раздутого скандала и от этого всего», - отметил он.

Есть информация о том, что тремя задержанными власти не обошлись: сейчас в списке уже десять человек, среди которых бывшие военнослужащие. Данный список, вероятнее всего, будет дополняться. Стоит отметить, что среди задержанных - сын Михалькова.

Как сообщила на своей странице в социальной сети Анастасия Дашкевич, у задержанных прошли обыски. Один из последних задержанных - Сергей Борстак, по неподтвержденной информации, он также имел ранее отношение к «Белому легиону». Его родне сообщили, что задержан он по статье 293 ч.3 УК Беларуси (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, сопровождающихся совершением действий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности – наказываются арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет).

О задержаниях сообщили журналистам родственники. Список пока таков: Грек Илья, Дукшт Вячеслав, Дундуков Андрей, Михальков Ян, Лозовский Мирослав, Евдахо Александр, Абрамов Алексей, Комлик-Яматин Андрей, Борстак Сергей.

На выходных в сети появились листовки, якобы распространяемые «Белым легионом» с разного рода призывами к общественности. От имени задержанного Лозовского также распространялись призывы к участию в акции 25 марта. Однако Лазовский сообщил, что его страницу взломали, а «Белый легион», как давно известно, прекратил свое существование еще в 2000-ые.

Заявление Лукашенко о предстоящей вооруженной провокации вызвало замешательство официальных лиц и удивление экспертов. Недовольны им оказались в Украине и Литве. Последняя информацию опровергла еще вчера, а СБУ отправила в Беларусь официальный запрос с просьбой разъяснить, что имел в виду Лукашенко, обвиняя Украину в подготовке боевиков.

Всего с начала марта в Беларуси были задержаны почти 250 человек, из них 80 находятся под арестом. По стране прошли десятки акций протеста, однако власти уверны, что на площади выходят не простые люди, а проплаченные провокаторы, которые намерены расшатать белорусскую стабильность.