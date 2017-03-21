Молдова попросила предоставить стране статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщил в своем Facebook глава молдавского государства Игорь Додон.

Игорь Додон направил письмо с просьбой своему кыргызстанскому коллеге Алмазбеку Атамбаеву, который председательствует в Высшем евразийском экономическом совете.

«Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении Республике Молдова статуса государства-наблюдателя в ЕврАзЭС», - говорится в письме.

Напомним, о намерении подать заявление о предоставлении Молдове статус наблюдателя ЕАЭС Игорь Додон сообщил 17 января по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В настоящее время членами ЕАЭС являются Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения. В зону свободной торговли (ЗСТ) с ЕАЭС входит Вьетнам.

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