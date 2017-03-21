|
Молдова попросила предоставить ей статус наблюдателя в ЕАЭС
22.03.2017 14:54 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Молдова попросила предоставить стране статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщил в своем Facebook глава молдавского государства Игорь Додон.
Игорь Додон направил письмо с просьбой своему кыргызстанскому коллеге Алмазбеку Атамбаеву, который председательствует в Высшем евразийском экономическом совете.
«Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении Республике Молдова статуса государства-наблюдателя в ЕврАзЭС», - говорится в письме.
Напомним, о намерении подать заявление о предоставлении Молдове статус наблюдателя ЕАЭС Игорь Додон
В настоящее время членами ЕАЭС
Читайте об отношении Кишинева к Западу и Востоку в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Письмо с просьбой о статусе Игорь Додон направил председателю Высшего евразийского экономического совета президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии