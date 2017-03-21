Более года назад строители нашли в подвале старого дома на улице Антонова клад из золотых монет и колец. Хотя они и передали находку государству, но до сих пор так и не получили вознаграждения. Сейчас стало известно, что судьба клада должна решиться в этом году в Гродно, сообщает hrodna.life.



Фото: grodnonews.by

Напомним, найденный клад по акту приема-передачи в феврале 2016 года был передан на хранение в Гродненский государственный историко-археологический музей. Историки подготовили документы и направили их в облисполком, а оттуда они попали в Министерство культуры для рассмотрения советом по сохранению объектов историко-культурного наследия.

Вопрос о кладе будут рассматривать в Гродно

За год в Минске ничего не решили. В начале февраля 2017 года стало известно, что вопросы историко-культурных ценностей третьей категории (клад к ней относится) будут рассматривать на месте. Для этого в Гродно будет создаваться свой научно-методический совет из высококвалифицированных специалистов. Но когда он возникнет, никто пока не знает.

Реконструкция старого дома почти завершилась, строители уехали на другой объект, а вознаграждения так никто и не дождался. Собственника здания Валентина Буковского в начале февраля приглашали в музей, чтобы продлить договор о хранении клада, так как музей не имеет права держать находку у себя более одного года.



Фото: grodnonews.by

«В музее дали понять, что с этого года судьбой находки будет заниматься облисполком, — говорит Валентин. — В итоге я подписал бумагу, что согласен продлить соглашение о хранении клада в музее еще на один год».

Он отмечает, что со своей стороны поступил по закону, но никак не может дождаться ответа от властей.

«Строители, которые у нас работали, уже на другом объекте. Они постоянно интересуются судьбой клада, рассчитывают на вознаграждение. Как я ранее говорил, свою долю передам в детский дом. Что строители будут делать со своей частью — не знаю. Есть и те, кто тоже готов пожертвовать на благотворительность. А всего нас было семь человек.»

Сокровище оценивается приблизительно в несколько тысяч долларов.

Находка дала название бизнес-центру

Ближе к маю Валентин Быковский планирует открыть свой торгово-офисный центр. Его название — «Скарб».

«Пусть будет такое название, ведь не просто так здесь были найдены такие ценные вещи. Сотрудникам музея удалось расшифровать записи на украшении и мы теперь знаем имена тех людей, которые, возможно, спрятали это сокровище. Хотелось бы отыскать родственников — пообщаться, показать то место, где была обнаружена находка, где могли скрываться их предки. Очень хотелось бы узнать о судьбе тех людей, а также, что было в здании до войны. Это наша история, это очень важно для гродненцев и города», — добавил бизнесмен.





На украшениях были написаны имена Эфраим и Ривека, а также дата их бракосочетания, приблизительно 1920-е годы. Вероятно, в архиве можно найти более подробную информацию об этих людях и о том, где они жили до войны, но этим вопросом никто пока не занимался. Можно только предполагать, что люди спрятали свои ценности во время войны, когда находились в гетто.