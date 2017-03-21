﻿ Судьбу клада, который дал название новому бизнес-центру, будут решать в Гродно. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Судьбу клада, который дал название новому бизнес-центру, будут решать в Гродно

22.03.2017 17:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Более года назад строители нашли в подвале старого дома на улице Антонова клад из золотых монет и колец. Хотя они и передали находку государству, но до сих пор так и не получили вознаграждения. Сейчас стало известно, что судьба клада должна решиться в этом году в Гродно, сообщает hrodna.life.


Фото: grodnonews.by

Напомним, найденный клад по акту приема-передачи в феврале 2016 года был передан на хранение в Гродненский государственный историко-археологический музей. Историки подготовили документы и направили их в облисполком, а оттуда они попали в Министерство культуры для рассмотрения советом по сохранению объектов историко-культурного наследия.

Вопрос о кладе будут рассматривать в Гродно

За год в Минске ничего не решили. В начале февраля 2017 года стало известно, что вопросы историко-культурных ценностей третьей категории (клад к ней относится) будут рассматривать на месте. Для этого в Гродно будет создаваться свой научно-методический совет из высококвалифицированных специалистов. Но когда он возникнет, никто пока не знает.

Реконструкция старого дома почти завершилась, строители уехали на другой объект, а вознаграждения так никто и не дождался. Собственника здания Валентина Буковского в начале февраля приглашали в музей, чтобы продлить договор о хранении клада, так как музей не имеет права держать находку у себя более одного года.


Фото: grodnonews.by

«В музее дали понять, что с этого года судьбой находки будет заниматься облисполком, — говорит Валентин. — В итоге я подписал бумагу, что согласен продлить соглашение о хранении клада в музее еще на один год».

Он отмечает, что со своей стороны поступил по закону, но никак не может дождаться ответа от властей.

«Строители, которые у нас работали, уже на другом объекте. Они постоянно интересуются судьбой клада, рассчитывают на вознаграждение. Как я ранее говорил, свою долю передам в детский дом. Что строители будут делать со своей частью — не знаю. Есть и те, кто тоже готов пожертвовать на благотворительность. А всего нас было семь человек.»

Сокровище оценивается приблизительно в несколько тысяч долларов.

Находка дала название бизнес-центру

Ближе к маю Валентин Быковский планирует открыть свой торгово-офисный центр. Его название — «Скарб».

«Пусть будет такое название, ведь не просто так здесь были найдены такие ценные вещи. Сотрудникам музея удалось расшифровать записи на украшении и мы теперь знаем имена тех людей, которые, возможно, спрятали это сокровище. Хотелось бы отыскать родственников — пообщаться, показать то место, где была обнаружена находка, где могли скрываться их предки. Очень хотелось бы узнать о судьбе тех людей, а также, что было в здании до войны. Это наша история, это очень важно для гродненцев и города», — добавил бизнесмен.


На украшениях были написаны имена Эфраим и Ривека, а также дата их бракосочетания, приблизительно 1920-е годы. Вероятно, в архиве можно найти более подробную информацию об этих людях и о том, где они жили до войны, но этим вопросом никто пока не занимался. Можно только предполагать, что люди спрятали свои ценности во время войны, когда находились в гетто.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более года назад строители нашли в подвале старого дома на улице Антонова клад из золотых монет и колец. Хотя они и передали находку государству, но до сих пор так и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Правозащитники требуют общественного контроля в местах заключения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика