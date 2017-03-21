Модус вивенди (лат. Modus Vivendi – образ жизни,

способ существования) – условия, обеспечивающие возможность совместного существования каких-либо противостоящих сторон,

хотя бы временные мирные отношения между ними.

В любой стране есть определенный контингент граждан, которых устраивает ничегонеделанье. Это сопряжено, во-первых, с тем, что работы для всех реально не хватает, ибо не стоит думать, что в Евросоюзе или США каждый гражданин обеспечен рабочим местом, а во-вторых, это связано с тем, что некоторые намеренно существуют исключительно на пособие по безработице. И все бы ничего, но экономическая ситуация постоянно меняется и не всегда в лучшую сторону, и многие политики начинают понимать, что пособия стали не способом выживания для определенной категории граждан, а самой настоящей халявой и лафой.

А государству, каким бы демократическим и либеральным оно не было, так просто на шею не сядешь. К примеру, в США как таковой борьбы с тунеядством нет. И если накопления или нетрудовые доходы, скажем от аренды имущества, позволяют не работать официально, то никто настаивать и не будут. Равно как никто не будет мешать бродяжничать, если такой образ жизни по вкусу. Все это возможно, пока тунеядец не преступает закон, например, если он получает законные нетрудовые доходы и платит с них налоги. Если же официально безработный американец скрывает свои доходы или их происхождение вызывает сомнение у властей, налоговые агенты США становятся весьма настойчивы и назойливы, ибо за уклонение от уплаты налогов можно получить солидный штраф или даже вполне себе ощутимый тюремный срок.

Ну а если говорить, о так называемых пособиях в Штатах, то их предельная продолжительность не более 26 недель. Максимальный размер пособия по безработице, которое здесь называют страховкой, составляет около 450 долларов в неделю, а в среднем – около 300-350 долларов. Такой доход в Штатах считается вдвое ниже официального порога бедности, но, несмотря на это, претендовать на него могут лишь те граждане, кто был официально трудоустроен, по меньшей мере, три месяца в предыдущем календарном году и потерял работу не по своей вине. Однако если человек уволился самостоятельно или лишился работы за нарушения, был оформлен в качестве временного сотрудника или получал зарплату «в конверте», он вообще не имеет права на выплату страховки. К слову, отказ от поиска работы – также является поводом для прекращения и так кратких выплат. В своем заявлении на пособие безработный американец обязан подтвердить свою способность и готовность работать. Так что пособия в Штатах – это скорее краткосрочная поддержка, которая еще и не всем полагается. В 2016 году его получали лишь около 247 тысяч, а это лишь малая толика граждан на фоне 7 миллионов безработных в Америке.

Старый Свет до последнего времени значительно отличался от США в своем подходе к проблеме тунеядства. Но сегодня, власти различных государств стали понимать, что халяву по пособиям надо урезать, а профессиональных тунеядцев необходимо принудить работать. А работать европейцы не хотят. Например, в Италии число безработных неуклонно растет. «За бортом» рынка труда оказываются, прежде всего, молодежь – в Италии к ним относят людей в возрасте до 34 лет. Большинство итальянцев давно уже стали нахлебниками, предпочитая сидеть на шее у родителей и жить с ними под одной крышей. Это повальное явление социологи склонны объяснять тем, что молодые итальянцы оказались в подобной ситуации ввиду не утихающего кризиса и объективной в связи с этим нехватки рабочих мест, а кроме того, это связано с откровенно выраженным нежеланием трудится за зарплату, которая не соответствует ожиданиям. Пособий соответственно им не платится.

Несколько иначе обстоят дела в Германии. Там, согласно проведенной реформе, граждане, получающие государственную социальную помощь, должны доказывать, что занимаются поиском работы и не имеют никаких источников дохода, а также наследства. За сокрытие этих сведений безработные должны платить штрафы. А если они отказываются искать место занятости и принимать меры по повышению квалификации или не соглашаются на предложенную трудовым ведомством работу, пособие сначала сокращается, а затем постепенно отменяется.

Однако есть и такие страны, где слово «тунеядец» уже стало устойчиво ассоциироваться со словом «паразит». Тунеядцы буквально душат финнов, при этом многие из них не собираются искать работу, им выгоднее отдыхать, чем трудиться. Пособие по безработице составляет порядка 1000 евро, медицинское обслуживание, образование и досуг являются для безработных бесплатными, плюс действуют существенные скидки на коммунальную плату за жилье, на проезд в общественном транспорте и приобретение лекарств.

По данным влиятельной газеты «Хельсингин саномат», в среднем Финляндия тратит на содержание одного безработного 21 тысячу евро в месяц. Ввиду этого, финны уже не один год требуют от правительства обязать безработных искать работу и сократить им пособия. В этом году из-за экономического кризиса власти Финляндии обещали сократить расходы на социальный сектор. Однако, по наблюдениям экспертов, это новшество не сократило число бездельников в стране. Зато очереди за бесплатной одеждой и едой в финских магазинах увеличились в два раза.

А теперь посмотрим на тех, кто поближе. В прибалтийских государствах жизнь неработающих граждан весьма тяжела из-за крайне низких социальных пособий и общей экономической обстановки. Безработные Литвы, Латвии и Эстонии крайне заинтересованы в поиске работы. Кроме того, литовские безработные обязаны заплатить в СОДРУ (аналог налоговой) 400 евро в год. Обсуждая законопроекты социальной модели, комитет Сейма Литвы по социальным делам и труду одобрил поправки, согласно которым будут облагаться налогом пособия по безработице. Сейчас в Литве подоходным налогом облагаются пособия по болезни, материнству и пенсии по старости. И это не говоря о том, что отныне литовцы должны платить взносы обязательного страхования здоровья, в не зависимости от того, работают они или являются безработными…

Получается, что подобный модус вивенди не приветствуется ни в одной стране мира и везде с ним идет борьба, согласно существующим реалиям и экономической обстановке, но ведется. Причем, так или иначе, ведется в сторону ужесточения обязательств тунеядцев перед государством и работающими гражданами. Каждый гражданин свой страны должен вносить посильный вклад в ее развитие. И Беларусь не исключение.



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