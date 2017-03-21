МИНСК, 22 мар – Sputnik. Белорусская железная дорога планирует провести на вокзале в Минске эксперимент: таможенники и пограничники проверят пассажиров поезда № 805 Минск – Вильнюс на столичном вокзале, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе БЖД.

По данным перевозчика, это будет сделано для поиска оптимальных вариантов проведения пограничных и таможенных процедур в этом поезде. В настоящее время контроль осуществляется на участке Молодечно – Гудогай.

"12 апреля состоится экспериментальная поездка поездов № 805 Минск – Вильнюс и № 806 Вильнюс – Минск с проведением данных процедур на станции Минск-Пассажирский", – сказали в БЖД.

Там также сообщили, что контроль таможенники и пограничники будут осуществлять до отправления и после прибытия поезда на вокзал, при этом от Минска до Вильнюса и обратно состав будет следовать без остановок на станциях в Молодечно и Гудогае.

Посадка пассажиров в поезд № 805 в этот день начнется в 07:15 и завершится в 07:45, до 08:00 – времени отправления – пассажиров проверят сотрудники пограничных и таможенных органов. Вечером 12 апреля на вокзале будет проведен таможенно-пограничный контроль поезда № 806 (из Вильнюса), который прибудет в Минск в 21:40.

При этом доступ остальных пассажиров к поездам на станции ограничат – на платформы пустят только лиц, у которых будут билеты.