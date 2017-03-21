Докладчик по Беларуси комиссии по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы Андреа Ригони будет находиться в Минске с 22 по 25 марта.

Как сообщает пресс-служба правительства, 23 марта Ригони проведет встречу с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Сообщается, что стороны будут обсуждать вопрос участия членов Национального собрания в мероприятиях ПАСЕ, проблематика смертной казни , вопросы дальнейшего присоединения Беларуси к конвенциям Совета Европы, а также белорусско-итальянское сотрудничество на площадках Центрально-Европейской инициативы и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

К вопросу смертной казни стороны вернутся также на расширенном заседании рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по изучению проблематики смертной казни. Речь пойдет о конкретных мероприятиях, направленных на инициирование широкой дискуссии в белорусском обществе по проблематике смертной казни. Для участия в заседании помимо Андреа Ригони приглашены представители заинтересованных госорганов, неправительственных организаций, научного сообщества, а также дипломатического корпуса и международных организаций.

Напомним, что недавно в Беларуси был вынесен первый в этом году смертный приговор. Международное сообщество осудило его и вновь потребовало от Беларуси отказаться от смертной казни. FIDH и ее членская организация ПЦ «Весна» призвали ЕС и другие субъекты использовать все имеющиеся в их распоряжении рычаги, чтобы положить конец смертной казни в Беларуси.