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Спецдокладчик ПАСЕ обсудит с белорусскими чиновниками смертную казнь
22.03.2017 17:47 — Новости Общества | БДГ
Докладчик по Беларуси комиссии по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы Андреа Ригони будет находиться в Минске с 22 по 25 марта.
Как сообщает пресс-служба правительства, 23 марта Ригони проведет встречу с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Сообщается, что стороны будут обсуждать вопрос участия членов Национального собрания в мероприятиях ПАСЕ,
К вопросу смертной казни стороны вернутся также на расширенном заседании рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по изучению проблематики смертной казни. Речь пойдет о конкретных мероприятиях, направленных на инициирование широкой дискуссии в белорусском обществе по проблематике смертной казни. Для участия в заседании помимо Андреа Ригони приглашены представители заинтересованных госорганов, неправительственных организаций, научного сообщества, а также дипломатического корпуса и международных организаций.
Напомним, что недавно в Беларуси
Напомним, что 3 февраля Александр Лукашенко заявил, что
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Докладчик по Беларуси комиссии по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы Андреа Ригони будет находиться в Минске с 22 по 25 марта.
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