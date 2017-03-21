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Федерация профсоюзов Беларуси проведет 25 марта в Куропатах акцию по благоустройству

22.03.2017 17:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Федерация профсоюзов Беларуси проведет трудовую акцию в Куропатах. Пройдет она 25 марта, сообщает БЕЛТА.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

— Федерация профсоюзов призывает всех неравнодушных граждан, организации независимо от политических пристрастий, вероисповедания принять участие в этом благом деле, — сказал сегодня журналистам председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

Он отметил, что заявки на участие от граждан и организаций уже поступают.

Михаил Орда также добавил, что планируется объявить конкурс на создание мемориала памяти и скорби в Куропатах. Конкурс будет проходить открыто. Проект мемориала, который станет победителем, должен будет воплощать историческое значение Куропат.

— Мы сегодня должны вместе преодолевать существующие сложности и сохранять память, — подчеркнул Михаил Орда. — Нельзя на памяти зарабатывать сомнительные политические дивиденды, тем более когда этими провокациями пользуются для того, чтобы раскачать общество.

Куропаты — лесное урочище на окраине Минска, место расстрелов и захоронения жертв политических репрессий 1930−1940-х годов.

 
Теги: Минск
 
 
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